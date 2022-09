Alarma al ligar el retraso de obras en la capital maiana con el incremento de costes

El PP de Ames alerta de que el retraso en la ejecución de obras está propiciando un aumento de sus costes debido al alza del precio de los carburantes y materiales. Y en algunos casos, desde la oposición culpan directamente a la demora en contratar actuaciones, algunas de ellas aprobadas hace año y medio.

“Hace meses el Partido Popular de Ames advertía de que los retrasos en las licitaciones y adjudicaciones de las obras municipales iban a suponer un sobrecoste y, por lo tanto, un nuevo sablazo al bolsillo del contribuyente”, recuerdan desde la oposición, poniendo como ejemplo las obras de ampliación del pabellón polideportivo de Bertamiráns, cuyo encarecimiento había sido estimado por la empresa adjudicataria en más de un 33 % respecto al presupuesto base de licitación. Este aumento se justificaba debido al alza de los precios de los materiales, “y, finalmente, la actuación tendrá que esperar de momento ante la negativa del gobierno local a volver a licitar el contrato”, se quejaban.

Pero es sólo un ejemplo, porque desde la formación popular se preguntan “qué tiene pensado hacer el gobierno local con el proyecto para dotar de cubiertas a las pistas polideportivas de O Milladoiro”, que fue redactado en julio del 2021 y con un presupuesto, iva incluido, de 561.832,69 euros, ya que “ha tardado un año en licitarse y no ha llegado a adjudicarse”. Precisamente, el pasado 26 de agosto fue declarado desierto al no haber ninguna empresa que manifestara interés en presentar oferta “¿quizás por no ajustarse el presupuesto a los nuevos precios?”, se preguntan las mismas fuentes, que abogan porque se vuelva a licitar con la mayor urgencia posible y hace suyas las palabras del alcalde, ya que “con este proxecto que se executará no Milladoiro gañamos un espazo para os doce meses do ano, permitindo o deporte independentemente da climatoloxía, xa que protexerá ás persoas usuarias da auga e do sol”, recuerdan.

Además, dos obras más estaban recientemente en proceso de revisión de precio. “Se desconoce el importe en el que las empresas adjudicatarias cifran dicho incremento, y por ello el PP ha solicitado al tripartito información sobre estas solicitudes extraordinarias de revisión de precios en las obras de accesibilidad en el recorrido de conexión entre la rúa do Rego y travesía do Porto en O Milladoiro; así como de los acceso e interiores en Firmistáns”.

Ambas intervenciones fueron recientemente puestas por la oposición como ejemplo de cómo el retraso en las licitaciones y adjudicaciones de las mismas estaba ocasionando un sobrecoste a consecuencia del alza del precio de los materiales, motivo por el cual las empresas adjudicatarias habían presentado una solicitud de revisión de precios.

Respecto a las obras de accesibilidad en el recorrido de conexión entre la rúa do Rego y la travesía do Porto en O Milladoiro, y pese a que el proyecto se redactó en enero del pasado año 2021, su adjudicación no se realizó hasta febrero de 2022 por un importe de 99.934,83 euros. “La obra debería haberse terminado el pasado 7 de agosto, pero aún no se concluyó”, recuerdan.

FIRMISTÁNS. Y en lo que atañe a las obras de acceso y de los interiores en Firmistáns, cuyo expediente de licitación fue aprobado en febrero del 2021, se adjudicaron definitivamente por un importe de 132.967,92 €. “Habrá que esperar a conocer cómo se pronuncia el gobierno respecto a ambas solicitudes de revisión de precios; pero de lo que ya no cabe duda es de que los retrasos en las licitaciones y adjudicaciones de las obras suponen un sobrecoste que sale de los bolsillos de los vecinos”, apunta el PP.

El último ejemplo es el proyecto de mejoras básicas de las condiciones térmicas y acústicas del pabellón de Milladoiro, aprobado en febrero del 2021 y que contemplaba un plazo de ejecución de sólo cuatro meses, “por ello, dado el plazo de la obra, no se consideró necesaria la determinación de una fórmula de revisión de precios. El presupuesto era de 66.535,12 euros”, incrementándose finalmente un 42 %, hasta los 94.506,38 euros, divulgan.

Para concluir, desde la oposición popular ponen sobre la mesa su análisis, en el que explican que “si tenemos en cuenta que durante el pasado ejercicio apenas se ejecutó el 18 % de las inversiones reales presupuestadas, tenemos que más de 15 millones de euros estarían pendientes de ejecutarse; quince millones que están asociados a obras cuyos costes se incrementan día a día. Así, estas obras que hace un año estaban presupuestadas en esa cantidad, ejecutarlas en la actualidad les costará a los vecinos, si tenemos en cuenta los incrementos estimados por el Ministerio y por la Confederación de la Construcción, entre 1.700.000 y 3.300.000 euros de más”.