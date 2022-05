Alberto Varela, pregoeiro en Oroso na festa que ofrecerá mil quilos de troita

Nada menos que unha tonelada de peixe degustarase na XXIV Festa da Troita de Oroso, celebración declarada de Interese Turístico de Galicia en 2009. E eses novecentos quilos largos vanse fritir nunha degustación popular gratuíta que adoita organizar o Concello na Alameda de Góis e nos vinteoito bares e restaurantes que teñen previsto colaborar nesta edición.

Foi o propio mandatario local orosán, Luis Rey Villaverde, quen confirmou nas últimas horas que o pregoeiro da vixésimo cuarta edición será o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que lerá o pregón o domingo ás 13.30 horas no centro neurálxico da festa na capital orosá: a Alameda de Góis.

No que atinxe ao programa de actividades, arrincará este venres ás 22.30 horas co Festival Oroso en Vivo, que inclúe a actuación das orquestras Panorama e Marbella. Xa na xornada do sábado, o campionato de pesca de adultos comezará ás 9.00 horas e ás 11.00 horas está prevista a inauguración da Feira de Artesanía na contorna da Praza de Isaac Díaz Pardo, lugar no que ás 11.30 horas está programada a celebración de varios obradoiros infantís.

Respecto da programación da tarde, ás 19.30 horas, actuarán a Asociación Folclórica Buxos Verdes e a Asociación Folclórica Lembranzas do Tambre e ás 22.30 horas as orquestras Olympus e Miramar protagonizarán a segunda xornada do Festival Oroso en Vivo.

E xa en canto a última xornada, a do domingo, o campionato de pesca infantil desenvolverase entre as 9.30 e as 13.00 horas, mentres que ás 12.00 horas comezará a animación nas rúas coas charangas Os atrevidos e Os celtas. Ás 13.30 horas, ademais do pregón do presidente da Fegamp, está programada a entrega de premios e trofeos do campionato de pesca na Alameda de Góis e, a continuación, ás 14.15 horas, actuará a orquestra Costa Dorada na sesión vermú.

E pola tarde, ás 19.00 horas, comezará a verbena na Alameda de Góis coa actuación do grupo Leilía e a orquestra Costa Dorada.

Segundo informan dende o organismo autonómico encargado das distincións como festa de interese, Sigüeiro ten un coto de pesca moi concorrido durante a tempada de pesca e, desde o ano 1996, unha festa que enxalza a longa tradición troiteira da localidade. Cada segundo domingo de maio, salvo nos dous anos anteriores por mor da pandemia, ten lugar un concurso de pesca e degustación gratuíta de troitas que reúne a unhas 30.000 persoas. En torno a estes dous eixes desenvólvese un programa durante toda a fin de semana, con folclore, moita música e artesanía.