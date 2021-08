Alegaciones contra los eólicos en defensa de Costa de Morte

El proyecto del parque eólico de Sembra, que afecta a los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Dumbría sigue generando rechazo. Este mes concluye el plazo de alegaciones y desde la Asociación para a defensa da Costa da Morte (Adecom), aparte de presentar sus escritos, impulsan la presentación de reclamaciones de forma masiva.

Así, para informar a los vecinos y recoger alegaciones, instalarán una mesa informativa el domingo 8 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, coincidiendo con el mercado de Cee. Para Adecom, el proyecto “suporá un tremendo impacto ecolóxico, na habitabilidade e na paisaxe desta zona da Costa da Morte que a fai coñecida internacionalmente, e que non se librará de prosperar este proxecto, de que os aeroxeradores formen parte das súas fotografías para sempre”.

Se instalarían 12 aerogeneradores, de 5,6 Mw de potencia individual con un total de 67,2 Mw. La empresa promotora es Volantis Renovables. Por su dimensión y características se tramita a nivel estatal, a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Entienden que se trata de “unha nova ameaza” para este territorio y denuncian el “impacto crítico” que los aerogeneradores y la insfraestructura añadida tendría sobre el Camiño Xacobeo, así como varios de los yacimientos arqueológicos.

Señalan que varios molinos estarían a menos de 200 metros del trecho jacobeo entre Campo de San Pedro Mártir, Portela do Lousado, Alto do Outeiro y Campolongo, a 200 metros del emblemático Cruceiro da Armada, o muy cerca de la capilla de San Pedro Mártir, cruzando por zonas de mámoas. También se quejan de la afección sobre la población de lobos más occidental de Europa. En esta línea, advierten sobre la posible incompatibilidad con el helipuerto de Ruibo (Cee) y alertan de la “capacidade de carga do territorio totalmente sobrepasada” de planes eólicos tanto a nivel comarcal como autonómico.

Desde la entidad ponen el acento en que el propio estudio presentado “recoñece que nun entorno de 15 km respecto das instalacións previstas existen un total de 27 parques eólicos que acollen un total de 339 aeroxeneradores, así como once liñas de alta tensión que suman 112 km”. El BNG ya expresó su rechazo al proyecto del parque eólico de Sembra, explicando su postura contraria y presentando mociones en los municipios afectados.

En Cee la moción no prosperó, pero la alcaldesa, Margarita Lamela, indicó que el ayuntamiento presentaría alegaciones. Otra de las entidades que ha presentado alegaciones es Petón do Lobo que junto a las anteriores razones destaca los “prexuízos significativos e irreparables” para el paisaje con “especial afección” al antorno del Monte Pindo, de la Devesa de Anllares o de las playas, así como en los bosques autóctonos, o en las aguas subterráneas de las localidades próximas.