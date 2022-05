Alerta maiana: quedan escasos días para tener limpias las fincas

La concejalía de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente de Ames recuerda a los propietarios de terrenos forestales que estén incluidos en las franjas de especial protección de núcleos que deben de mantener siempre limpias sus propiedades y, en todo caso, siempre antes del 31 de mayo de cada año. Y en caso de que hiciesen caso omiso, podrá encargarse el Concello, advirtiéndose además, de la posibilidad de multar.

La ley de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia establece en sus artículos 21 y 22 los deberes de las personas físicas y jurídicas responsables de las parcelas incluidas en las franjas de especial protección de núcleos, que deberán cumplir con los deberes de gestión del combustible vegetal (tala y roza) siempre antes de junio, gestionando la biomasa vegetal en una franja de 50 metros perimetral al suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable delimitado, así como alrededor de edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones, depósitos de basura, parques e instalación industriales ubicadas a menos de 400 metros del monte, de manera que en estos cincuenta metros no podrá haber ni pinos ni eucaliptos ni acacias, de acuerdo con los criterios de gestión de biomasa establecidos en la disposición transitoria tercera.

En el caso de incumplimiento de los deberes señalados anteriormente, según el artículo 22 de la Ley 3/20017, de procedimiento de gestión de la biomasa en el ámbito de las redes secundarias, el Ayuntamiento de Ames podrá notificar a las personas responsables sobre sus deberes, advirtiéndoles igualmente de la posibilidad de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento y sin perjuicio de la instrucción del procedimiento sancionador que correspondiera, pero también de la aplicación de multas coercitivas, en su caso.

El concejal de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Manuel Lens, recuerda que “é obriga de cada veciño e veciña manter limpas as súas parcelas que estean incluídas nas faixas de especial protección de núcleos. Ditos traballos de limpeza deberán executarse ao longo do ano e sempre antes do 31 de maio. Despois desta data o Concello de Ames poderá proceder á execución subsidiaria da xestión da biomasa que estea preto das casas”. Además, el Ayuntamiento de Ames está trabajando en la elaboración del Plan de Incendios para el año 2022, que se modula en función de la gravedad del siniestro e incluye el pertinente inventario de medios.