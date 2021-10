Alfabetización digital para que lleguen a nueve parroquias las nuevas tecnologías

Los centros sociales de las parroquias de Agrón, Trasmonte, Bugallido, Biduído, Augapesada, Covas, Tapia, Ameixenda y Ortoño acogen las clases de alfabetización digital que se desarrollan para dar respuesta a una de las demandas de los Orzamentos Participativos del año 2020. Noventa personas participan en estos cursos que organiza la concejalía de Cultura en colaboración con la de Economía e Facenda. Y, precisamente, la edila Natividade González asistió a las primeras clases en la zona de Agrón y en la de Trasmonte.

“É todo un orgullo comprobar como os nosos e as nosas maiores se interesan por estar ao día e non quedarse á marxe da vida dixital. A proposta destes cursos de alfabetización xa nos parecía interesantísima cando xurdiu como proposta nos Orzamentos Participativos; porén, comprobar in situ a ilusión e o interese co que o alumnado comezou as clases, fainos pensar que a nosa é unha sociedade realmente saudable”, explicaba la concejal de Cultura, Natividad González (BNG), tras acudir a las primeras clases.

Pero, además, estas actividades lectivas continúan a buen ritmo en todas las parroquias. Se iniciaron en Agrón y Trasmonte, seguidas de las de Bugallido y Biduído, Augapesada y Covas, Tapia y Ameixenda y Ortoño. Son diez plazas en cada parroquia hasta completar las 90. Y hay que reseñar, igualmente, que una parte importante del alumnado está conformada por mujeres.

Las clases se extenderán desde septiembre hasta diciembre, a razón de dos horas semanales, hasta alcanzar las veinticinco horas prácticas que establece el programa. El alumnado adquirirá formación en ofimática básica, navegación por Internet, almacenamiento en la nube, correo electrónico, seguridad en la Red, redes sociales y uso de dispositivos móviles y aplicaciones básicas de estos dispositivos.

El objetivo principal de este programa es familiarizar a los vecinos con el uso de las tecnologías de la información y comunicación enseñándoles a incorporarlas a distintos aspectos de la vida diaria, de manera segura e idónea. Con este programa se dará respuesta a una de las demandas de los Orzamentos Participativos del año 2020.

Hay que recordar que a principios del año 2011 los locales sociales de Bugallido, Agrón y Ameixenda acogían ya cursos de iniciación a la informática, con la mira puesta en “promover a alfabetización dixital para todas as capas da poboación de Ames”. Entonces se ofrecían nociones básicas de word, access, excel y power point para los usuarios, y se divulgaba también el funcionamiento del sistema operativo Windows.

Y si en Bugallido y en Agrón organizaron cada uno su propio grupo, en A Ameixenda tuvieron que formar dos, cada uno con una docena de personas, por lo que en total fueron 48 los amienses beneficiados. Así se daba continuidad al programa de dinamización digital que, en otras ediciones, incluyó a Piñeiro, Augapesada y Covas.