Historia. Autoridades e veciños recibiron ao monarca no porto // Acompañarano este domingo nunha andaina ata Cereixo // Pola tarde esperan a chegada da dama italiana que no século XIV ensinou ás mulleres da vila a arte do palillo TEXTO J. Ramos

Alfonso IX desembarcou en Camariñas para seguir o Camiño do Encaixe