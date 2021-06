Aluvión de donaciones y proyectos en el debut de la Feria del Voluntariado

La I Feria del Voluntariado de Ames ofrece su exitoso balance pese al escaso día y medio que se prolongó, siempre en los jardines del Pazo da Peregrina de Bertamiráns. Así, se elevaron a 400 kilos los alimentos y productos infantiles recogidos, sin olvidar las sesenta bicicletas para enviar a África y la amplia venta de camisetas (cuyo beneficio irá a parar al banco de alimentos). Además, se avanzaron cantidad de proyectos nuevos que las entidades colaboradoras y el Concello de Ames irán desarrollando a corto y medio plazo.

Se trata del balance de un foro que, en su primera edición, superó la veintena de colectivos participantes y cuatro municipios (Negreira, Padrón, Vedra y el anfitrión). Además, la organización destaca, para apuntalar dicho éxito, el elevado número de visitas al recinto y la participación en los talleres y en las charlas que se promovieron.

Según el testimonio de la concejala de Benestar Social, Luísa Feijóo, “estamos moi satisfeitos porque os obxectivos cumpríronse con creces”, manifiesta, al tiempo que destaca el papel del ferial como elemento de cohesión entre las distintas entidades que trabajan por el prójimo y las administraciones, en este caso locales, que participaron. “Ademais do acadado materialmente –desde camisetas vendidas a alimentos ou bicis donados–, cómpre salientar a gran cantidade de proxectos que agromaron e dos que iremos dando conta a medida que poidamos ir sacándoos adiante, o que pon de manifesto que a conexión de persoas e entidades que propiciou a feira é do máis fructífera e do máis necesaria”.

Entre los colectivos presentes, y además de algunos tan conocidos como Cruz Roja, Cáritas o Protección Civil, destaca Peludos Negreira, que impulsa las adopciones y cuyas responsables impartieron una charla sobre su labor desinteresada.