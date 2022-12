Amelia Tiganus contra la prostitución: “Necesitamos más hombres buenos”

La capital de Ames acogió la edición número doce de unas jornadas Achégate á Igualdade que contaron con la participación de la escritora feminista Amelia Tiganus, víctima de la violencia sexual tras haber sido obligada a prostituirse. Firme partidaria del abolicionismo, asegura que tiene “a todo el lobby proxeneta castigándome” por su activismo; que “necesitamos más hombres buenos” y los niños, unos mejores “referentes” más allá de “futbolistas puteros” que exhiben mujeres trofeo a bordo de sus coches deportivos.

Durante su intervención, Tiganus estableció un diálogo con el auditorio, agradeciendo “el trato humano que estoy recibiendo”. También confesó que en la actualidad aún “estoy aprendiendo a vivir sin violencia; ya llevo años así, y me está costando”, calificando de auténtico “reto” el llegar a “ser querida”.

Así lo trasladaba la protagonista de la ponencia –presentada por la psicóloga y coordinadora del programa coidadosÁmente, Belén Montesa– Construíndo un mundo sen violencia sexual: ética e estratexias feministas. En su charla, Tiganus se apoyó, entre otras estrategias para alcanzar una salida a la violencia sexual, “en el conocimiento para obtener herramientas, como el feminismo”, además de “identificar la violencia sexual en una misma y en el entorno”, reseñaba ante más de 200 personas que acudieron o bien emplearon el streaming.

VENDIDA. Además de repasar la evolución del papel femenino en la historia, Tiganus, que pasó por más de 40 prostíbulos durante cinco años tras ser vendida en Rumania a un proxeneta español, presentó su última obra: La revuelta de las putas.

Las jornadas Achégate a Igualdade dieron comienzo con la conferencia Adolescencias e sexualidade: influencia do inconsciente pornográfico, presentada por Juan Carlos Permuy, psicólogo y coordinador de los programas de prevención coidadosÁmente, y en la que participó Vanesa Rodríguez Pousada, psicóloga y sexóloga, que forma parte de la Asociación para la Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia (ASEIA) y es vicepresidenta de la Sociedad Gallega de Sexoloxía (SOGASEX). Durante su intervención, Rodríguez Pousada explicó el funcionamiento psicológico de los adolescentes y las diferencias intergeneracionales que existen, sin obviar la influencia de la pornografía entre la juventud.

Tras una pequeña pausa, se celebró una mesa redonda en la que intervinieron Concepción Rodríguez Pérez, terapeuta del Programa de Atención Psicolóxica a Mulleres que Sofren Violencia de Xénero, Chus Olivares Rodríguez, trabajadora social y directora del centro de acogida para mujeres de contextos de violencia machista, y Maite Arufe, asesora jurídica y directora del Centro de Información á Muller (CIM) de Ames.

En las jornadas maianas también participó Susana López Abella, secretaria xeral da Igualdade de la Xunta, quien aportó que “dende a aprobación do primeiro plan galego para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, no camiño da plena igualdade os logros producidos na sociedade galega son incuestionables, aínda que queda moito que facer porque non podemos permitirnos dar nin un só paso atrás na consecución dunha sociedade verdadeiramente xusta e igualitaria para mulleres e homes, aínda menos en contextos sociais de dificultades como a crise socio-sanitaria” vivida.

La edila de Benestar Social e Igualdade, Luísa Feijóo, destacó que están trabajando “da man dos centros escolares, coa equipa de coidadosÁmente, con asociacións e organizacións que están traballando cos nosos mozos e mozas e coas mulleres vítimas de violencia machista”, según trasladó.