Ames, Brión y Diputación irán de la mano para que Altamira Brilla nunca pare

Altamira Brilla triunfó a la hora de recrear la historia y la música en la fortaleza brionesa inaugurando la primera fiesta histórica de la comarca de A Maía. Y parece que la iniciativa tendrá continuidad ya que, tal como confirmaba el diputado de Patrimonio de la Diputación coruñesa, Xosé Luis Penas, regresará el próximo año “co esplendor que o acontecemento merece”.

Después de que en 2020 la pandemia obligase a cancelar la cita, las Torres de Altamira acogieron el pasado fin de semana la primera celebración histórica de la comarca, que rememoró la épica batalla y celebró su 550 aniversario. “Foi un día memorable mais aínda limitado pola situación que vivimos, mais agardamos que o vindeiro ano poda xa celebrarse en todo o seu esplendor, sen máis límite de público que o que o espazo permite e con vontade de que a comarca recupere un feito histórico de especial relevancia no país”, señala el diputado de Patrimonio.

El acto central tuvo lugar el pasado domingo, justo en la jornada en que se conmemoraba el 550 aniversario de la batalla, cuyo asedio se desarrolló en 1471 en el entorno de la propia fortaleza, si bien el enfrentamiento principal entre ambos ejércitos, el de la Mitra compostelana y el de la nobleza, tuvo lugar al “este” del castillo, identificando algunos historiadores el marco preciso en Susavila de Carballo, (Trasmonte, Ames). Y a ese tiempo regresó el público asistente a la conmemoración con la recreación que realizó la compañía de teatro Os Quinquilláns. La fiesta se completó con un concierto reducido de Baiuca ante la tormenta que arreciaba.

“A seguridade impúxose e non quedou outra que parar o concerto mais conseguimos inaugurar unha festa que ten vontade de se prolongar no tempo e converterse en tradición na comarca, tanto cos roteiros como coa conmemoración no marco das Torres de Altamira”, reseñaba el diputado de Patrimonio, Xosé Luis Penas, que promovió la iniciativa y la presentación del libro sobre los hechos junto los concellos de Brión y Ames. Asimismo, afirmó que confía en que 2021 sea fundamental para el desarrollo del proyecto de plan director que convertirá a las torres “nun lugar vivo, de cultura activa e un referente monumental de toda a comarca e de todo o país, como escenario de historia e tamén de actividades singulares nun entorno de especial relevancia patrimonial”.

A su vez, el regidor de Ames, Blas García, y el de Brión, Pablo Lago, coincidieron con Penas al valorar el suceso como “unha oportunidade para construír presente e futuro a través da historia”.