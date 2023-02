Ames quere restaurar a visión de Rosalía como unha muller feminista e comprometida

Dentro do programa de actos de Ames, o vindeiro martes 21 de febreiro, ás 19.00 horas, está prevista a presentación do libro Mordouelias, Rosalía e As Terras da Maía. Será na casa da cultura do Milladoiro e contará coa presenza de Anxo Angueira e de María López Sández. Ese mesmo día, ás 18.30 horas, plantarase unha filla da figueira da Casa-Museo Rosalía de Castro.

Entre o día 22 e o domingo 26 desenvolverase unha nova edición das iniciativas Caldo de gloria e Café con verso nos locais de hostalería de Ames.

Deste xeito, repartiranse nos establecementos unhas tarxetas con versos rosalianos para difundir a súa obra, pensamento e figura. A iniciativa Café con verso xurdiu no ano 2017 froito da colaboración entre o Concello de Ames e o poeta amesán Carlos Negro. Ademais, a hostalería poderá tamén servir o caldo que a escritora describe no seu poema Miña casiña, meu lar de Follas Novas.

Pola súa banda, a gala de homenaxe a Rosalía de Castro realizarase o sábado 25, ás 19.00 horas, na casa da cultura de Bertamiráns. Participarán nela os centros educativos de Ames e contarase coa actuación de Najla Shami. A gala estará presentada por Esther Estévez. Ademais, o sábado 4 de marzo farase a actividade Viaxando con Rosalía, unha viaxe literaria á Casa Museo Rosalía de Castro, situada en Padrón, guiada pola experta rosaliana María López Sández.

Por último, do xoves 16 de marzo ao domingo 2 de abril farase unha exposición no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, sobre O herbario de Rosalía. Poderase visitar xoves e venres e as fins de semana.