Ameson Nadal dinamizará estas fiestas con artistas locales y ‘precampanadas’

Acaban de darse a conocer las actividades del Ameson Nadal, que impulsa la concejalía de Promoción Económica de Ames y que ofrecerá actuaciones de los principales artistas o grupos locales y otros muy populares en Galicia. Asimismo, divulgaron el acto de las Prebadaladas de fin de año, que se celebrarán el 31 a mediodía en la praza do Concello (previa retirada de invitaciones en www.enterticket.es, y aportando el certificado de vacunación, obligatorio esa jornada).

En la presentación de estos dos eventos navideños, la concejal Ana Paz explicó al detalle el programa Ameson de Nadal del que destacó “a importante presenza de artistas e empresas de Ames”, además de recuperar la fiesta de las precampanadas, “despois de que o ano pasado non se puidesen celebrar por mor da pandemia”. Asimismo, agradecía, en compañía del regidor Blas García, los esfuerzos del personal de su departamento, de Cunde, así como de las empresas colaboradoras Tómate más Fruta y Feiraco o de Martín González, el joven de Barouta que fue quien elaboró el cartel.

El regidor Blas García también aseguró sentirse muy orgulloso de que “ámbolos dous eventos estean protagonizados en gran medida por artistas, profesionais e empresas” locales, y remarcó la intención municipal de “seguir contando con profesionais de Ames, cos homes e mulleres do tecido empresarial e da cultura que pagan os seus impostos aquí”. Pero también solicitó “sentidiño para que as cousas non se compliquen máis a nivel sanitario”, trasladando su voluntad de que “eventos coma estes sitúen ao Concello de Ames nun lugar prominente de Galicia”.

La actriz, presentadora de televisión y vecina de Ames, María Mera, será la encargada de conducir un acto en el que actuarán Carmen Cuevas, Lara López y Noelia Bellas, ganadoras del concurso Canta con Ames. A los adultos se les entregará una bolsa con arándanos, cotillón, una copa, rixóns y dos vales para brindar con Estrella Galicia normal o 0,0, agua o champán sin alcohol. La bolsa de los pequeños incluirá uvas de golosina, cotillón, rixóns y batido de Feiraco –a escoger entre tres sabores–, palomitas, así como globos para todos.

La intención del Ameson Nadal es dar vida a las calles en este tiempo de fiestas y, consecuentemente, promover las compras en el comercio local, dándole además peso específico a los artistas locales en el cartel. Al hilo, sus actividades se desarrollarán en Bertamiráns y O Milladoiro, las principales urbes locales que concentran a dos tercios de la población.

Así, el 20 de diciembre, a las 18.00 horas, en la plaza de Manuel Murguía de la mayor urbe, los jóvenes podrán disfrutar de una sesión de música con Picadiscos Farifaltri. El 21, también a las 18.00 horas, en este caso en la praza da Maía de Bertamiráns, actuará la vecina de Ames, ganadora del concurso Recantos de Luar de la TVG, Sofía Rial. El día 22, a las 18.00 horas, en la praza da Maía de Bertamiráns, estará Paco Nogueiras. El 23, a las 18.00 h., en la praza de Manuel Murguía actuará el Grupo Lume, que lidera el vecino de Ames, y antiguo cantante de la orquesta Compostela, Miguel Torres. Y ya el 27 de diciembre, también en la plaza de Manuel Murguía, a las 18.00 actuarán As Maianas.

El 28, siempre a la misma hora, Broken Peach actuará en la praza da Maía. El miércoles 29, turno de la Escolanía da Catedral de Santiago, que estará en la praza do Concello, a las 18.00 horas. El programa se cierra el jueves, 30 de diciembre, a las 18.00 horas, con la gala de la vecina de Augapesada Thais Suki –finalista del concurso televisivo La Voz– en la praza de Murguía de O Milladoiro.