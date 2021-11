Amplían un concello que se quedó chico de más para 33.000 vecinos

··· El regidor Blas García aludía al tema de la financiación, reseñando que “hai xa uns meses, nunha conversa co vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, este dixo que podería ser factible que a Xunta colaborase, sempre que se tratase dun convenio entre as tres administracións”. A su vez, el edil de Urbanismo Víctor Fernández insistía en que el volumen actual de trabajo en las oficinas “non ten nada que ver” con otras épocas.

··· Juan Caridad, arquitecto de la empresa OAU encargada del anteproyecto, hacía referencia a “que mellor motivación para un arquitecto que proxectar a casa do concello do seu Concello?”, manifestaba, elevándo la ampliación al concepto de reto “por xogar na casa e por facer a mellor arquitectura para as xentes de Ames”. La premisa de su equipo pasa por “crear un edificio contemporáneo, que responda as necesidades actuais pero que tamén sexa un edificio sensato que, mellorando as condicións, respecte e conviva ben co que xa existe”, escuchando tanto a la gente como al marco físico.