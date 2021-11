Andrés García vuelve a la alcaldía bañesa con apoyo de Compromiso

El líder del PP bañés, José Antonio García Cardeso, volverá a ser alcalde de A Baña con el apoyo del Compromiso y mediante moción de censura (14 de diciembre, a mediodía). De esta forma, se suman a sus cinco concejales los dos de la formación galleguista que ha justificado su respaldo por sus “continuos desprezos á oposición do señor Pereira, xunto coa súa manifesta incapacidade para xestionar” el Ayuntamiento. A su vez, desde la ejecutiva provincial popular destacaban la anormalidad democrática que supone que no gobernase la candidatura mayoritaria –“que quedou a un puñado de votos”–, y sí el PSOE, con 4 ediles.

Así las cosas, ni García ni el líder de los galleguistas, César Ramos, quisieron ofrecer su testimonio, remitiéndose a sus ejecutivas. En el PP coruñés continuaban poniendo de manifiesto que “A Baña leva dous anos paralizada e sen proxecto de futuro”, y creen que su candidato “é a solución para sacar adiante” las grandes iniciativas aún pendientes. Pero también tuvieron palabras para la entente que formaron PSOE y entonces CxG para votar juntos y llevar al poder a José Antonio Pereira, “proba de que cando se xuntan para botar a alguén do sitio, o movemento adoita a saír mal”.

En cuanto a Compromiso A Baña, su directiva no ha querido confirmar aún el alcance del acuerdo, pero se supone que César Ramos, su portavoz, será designado primer teniente de alcalde. De cualquier forma, tienen claro que “manter á fronte do noso Concello a unha persoa coa actitude autoritaria, déspota e antidemocrática do actual alcalde sería un acto de irresponsabilidade”.

En este partido entienden, igualmente, que la política municipal debe de articularse desde el diálogo continuo entre la totalidad de las formaciones que integran la Corporación, por lo que el hecho de “non rematar coa incapacidade de negociación do señor Pereira, só provocaría un incremento dos problemas que ten o noso concello e, por extensión, dos que ten a nosa veciñanza”.

INESTABLE. Asimismo, Ramos hace hincapié en que “o Concello da Baña non se pode permitir seguir nunha situación de inestabilidade provocada única e exclusivamente pola actitude dunha persoa”, resaltando que, con el ánimo de revertir la situación municipal, desde la formación verde se animó en repetidas ocasiones, durante las sesiones plenarias, al mandatario local socialista “a deixarlle o cargo a algúns dos seus compañeiros de partido”, al entender que Pereira, a su juicio, carece de los “coñecementos precisos para xestionar un Concello”.

Y, concretamente, como argumentos de esa presunta falta de capacidad enumeran que a lo largo de estos dos años lidiaron con “ata catro informes da Valedora do Pobo reprobando a súa mala xestión, numerosas contratacións de dubidosa legalidade, práctica de políticas de favores e feitos susceptibles de constituír delito de revelación de secretos”. Entre los casos más sangrantes, citan que se llegaron a publicar en la red durante semanas los datos de los concejales, incluyendo cuentas corrientes, domicilios o matrículas de sus vehículos privados.

La falta de presupuestos es otra de las críticas más recurrentes.