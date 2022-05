Apoio ás entidades sociais para reforzar o benestar na provincia

As entidades sociais son unha peza fundamental nunha sociedade avanzada e o seu labor non ten prezo. Loitan por garantir o benestar social das persoas e colectivos menos favorecidos, un traballo que ben merece o recoñecemento de toda a sociedade e, por suposto, o respaldo sen condicións das administracións públicas. Todas as axudas son poucas, pero todas elas son necesarias para que estas asociacións e colectivos sen ánimo de lucro poidan seguir desenvolvendo o seu impagable labor. Camiñar cara a igualdade é sinónimo de integración e inclusión de todos e todas, sen excepcións, e nese obxectivo debemos involucrarnos todos: cidadáns, axentes sociais e empresariais e administracións públicas. Ninguén pode quedar atrás.