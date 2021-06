Arte con selo internacional no museo ao aire libre de Carballo

Preto de noventa murais de gran formato enchen de cor e contido o gran museo ao aire libre creado por artistas de todo o mundo nas rúas de Carballo. Seis deles foron elaborados este mes no marco da sétima edición do Rexenera Fest, que xuntou a artistas chegados dende Arxentina, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Cataluña e Ordes.

Un museo que é o froito da iniciativa Derrubando Muros con Pintura, nacida coa fin de combatir o feísmo coa arte, e que acabou transformándose nun festival internacional de arte urbana: o Rexenera Fest.

O proxecto conseguíu ademais involucrar á veciñanza e visitantes, de xeito que, en cada edición, son máis as persoas que se paran a ver a evolución en directo, día a día, do bo facer dos artistas, e tamén a participar nas actividades complementarias. Así, nesta última edición do festival foron case 900 as persoas que desfrutaron dos xogos de pistas e das visitas guiadas polos preto de noventa murais.

O artista arxentino Franco Fasoli foi o primeiro en subirse ao andamio este ano para crear Disfraces de Pandemia, veciños vixiantes e unha nai solteira, unha impresionante obra que se pode contemplar no lateral do edificio número 33-35 da rúa Río Miño. Quixo plasmar neses muros a súa particular visión desta situación que nos tocou vivir, pero dun xeito fabuloso, dende un prisma indirecto, narrativo e aberto a múltiples interpretacións e distintas lecturas da súa creación.

Pola súa banda, a zaragozana Harsa creou unha fermosa serea coa que transformou un muro da rúa Camelias, fronte ao parque do mesmo nome. E Marta Lapeña, artista soriana afincada en Madrid, quixo render homenaxe á olería de Buño cun gran mural que pode verse no número 49 da rúa Fábrica.

O catalán Iván Floro, coñecido artísticamente como Van Vuu, plasmou unha aperta no lateral do número 29 da Avenida da Milagrosa. Unha obra que son moitas cousas á vez: un zoom co scroll do rato a un cadro antolóxico, unha homenaxe á pintura é ás técnicas dos mestres de antano que admira, un canto a tódolos abrazos que nos temos dado nos últimos tempos, ou quizais, a ese rapto dos abrazos roubados.

Fronte ao edificio dos xulgados, a sevillana Ana Langeheldt, creou a obra O meu escudo protector, unha onírica imaxe que narra as instruccións de uso dese escudo máxico fronte ao estrés, as presas e os monstros da idade adulta.

O selo artístico galego puxóo Mou, un ordense que reflexiona nas súas obras sobre a fraxilidade do equilibrio no crecemento colectivo e individual. A súa creación pode verse na esquina da rúa Rosalía de Castro con Gran Vía.

Unhas obras que agrandan o museo carballés, que seguirá medrando en vindeiros anos da man de novos artistas e festivais, xa que o Rexenera Fest converteuse nos últimos anos nun referente no mundo da arte urbana. Os organizadores din que o festival pretende ser como unha fiesta aberta ao mundo para Carballo, poñendo no mapa a capital de Bergantiños a través das súas rúas e fomentando un turismo cultural diferente.

DIÁLOGO. Ademais, engaden, esta forma de crear arte actúa en cada edición como un axente rehabilitador contra o feismo urbanístico e emprega as rúas como un espazo de diálogo e expresión artística.

Rexenerar espazos degradados, aportar valor engadido á paisaxe urbanística, dinamizar o tránsito peonil e expander os lugares de ocio ás zonas nas que se intervén son outros dos logros da innovadora iniciativa nacida na vila carballesa.