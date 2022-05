As axudas ó sector agrogandeiro centraranse no Deza e Tabeirós

Presumimos os galegos da nosa gastronomía e, sobre todo, dos magníficos produtos dos nosos mares e a nosa terra. Pero non son bos tempos para os mariñeiros nin para o sector agrogandeiro. E as subas de luz e combustible aínda lle poñen as cousas máis difícis. Chega o momento de axudar para que non traballen perdendo cartos. Eles son unha parte importante na que se asenta a boa sona que Galicia ten fóra das súas fronteiras. E a maiores son un garante para o medioambiente, porque aínda que as vacas din que agora contaminan tamén axudan a manter coidados os nosos pastos co que significa para a supervivencia doutros seres vivos. Pero o que realmente importa é axudar a quen o precisa. E nestes momentos é de xustiza poñer o ollo nas nosas explotacións agrogandeiras.