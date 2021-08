... “Asfaltaría muchas de las carreteras que hay en la ciudad”

Residente en O Milladoiro, soltero ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Pues para mejorar O Milladoiro lo que yo haría sería en primer lugar mejorar el transporte público, y ya no sólo eso, sino que también intervendría en las infraestructuras mejorando las marquesinas, que no se encuentran en muy buen estado. Otra cosa que haría sería desviar o hacer una carretera alternativa para poder cruzar O Milladoiro, ya que para hacer 1 km te puedes tirar fácilmente 5 minutos. Y, por último, haría otra escuela o aumentaría la capacidad de la actual porque esta ciudad no para de crecer y no hay cabida para la gran cantidad de gente joven que reside aquí.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir en O Milladoiro es el buen ambiente que existe, la comunicación con el resto de grandes ciudades de Galicia y la hospitalidad de la gente que reside en este lugar.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de nuestra ciudad es la falta de zonas verdes y el poco cuidado que existe en algunas zonas como las infraestructuras de la ciudad. Hay muchas carreteras que se encuentran en unas condiciones lamentables y considero que deberían ser reparadas y tratadas para facilitar su uso.