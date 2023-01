Atractivas aldeas que llenan de ocio el Nadal de Lalín

Lalín quiere cumplir su objetivo de ser un referente turístico en estas fechas navideñas y no deja de atraer público con sus Aldeas do Nadal, un parque temático que hace las delicidas de pequeños y mayores. La concejala de Comercio, Karen Fernández, hizo un pequeño balance en el ecuador de estas fiestas destacando “o éxito que están a acadar as Aldeas de Nadal nestes días. É moi gratificante apreciar que á veciñanza lle gusta. Desfrutan observando as casiñas temáticas”, apuntó.

“Unhas construcións que, a pesar do mal tempo que estivo a facer estiveron repletas de xente, e é que sen ir máis lonxe, acudiu xente dende Ferrol, Vedra, Melide, Sarria, Caldas de Reis, León, Valladolid, Madrid, País Vasco, Sevilla entre outros moitos lugares, o que sen dúbida amosa que o traballo ben feito ten os seus resultados”, afirma Karen. A mayores, la edila recuerda que “tamén contamos co tren turístico que percorre toda a vila visitando as diferentes aldeas, o que lles permite aos asistentes aprecialas e facer un tour polas mesmas, e tamén poden observar outros puntos de interese do noso prezado pobo”. También se hacen recorrido por las Aldeas en carruaje de caballos.

Fernandez destacó que “as Aldeas de Nadal son o primeiro parque temático sostible e reutilizable, o cal foi confeccionado por artesáns da contorna galega e cuxas pezas foron mercadas no comercio local”.

Las Aldeas de Nadal están formadas por una serie de poblados navideños llenos de magia, ubicados en el centro del municipio. En ellos se pueden conocer las casas en las que viven Papá Noel, los Reyes Magos, el Apalpador o los duendes de la música. Cuentan con un punto solidario y además tienen un puesto de gastronomía para los más glotones.