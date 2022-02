Aumenta el reciclaje en Galicia: un 1,4 % con A Baña a la cabeza

Repítome, seino, pero nas decisións medioambientais que tomemos agora vainos o futuro –e o que é peor, o dos nosos fillos– no que atinxe ás condicións de habitabilidade deste planeta. E, ademais, vai con nós no mesmo saco a fauna e as especies vexetais que, poden estar seguros, pouca culpa teñen do dano que lle estamos a facer. Mentres, seguimos a botar polas chemineas gases de efecto invernadoiro, e hai que dicir que tampouco axuda moito o feito de queimar os refugallos que non sabemos como recuperar. Neste senso, a palabra máxica é reciclaxe, pero tampouco viría mal reducir as cifras reutilizando aquelo que a outros non lles vale para evitar que remate no lume. Ou o que é o mesmo: limitar o consumismo brutal que padecemos.