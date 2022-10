Aumentan un 8,8 % las entradas al punto limpio y prima la electrónica

El centro de depósito de residuos del Punto Limpo de Ames sumó 736 entradas en agosto de 2022, lo que supone un 8,8 % más con respecto a las de 2021, que fueron 676.

Así, durante el pasado mes destaca la aportación de 3.370 kilos de equipos eléctricos y electrónicos, que conforman los materiales más recibidos, pese a que la cantidad desciende un 15 % con respecto a la de 2021. También constan 280 kilos de neumáticos fuera de uso y 147 litros de aceites vegetales y de motor.

Y es que el número de vecinos que hacen uso de estas instalaciones para depositar desperdicios sigue incrementando, más conscientes de la importancia que tiene hacer un uso correcto de los desechos que no se pueden depositar en los colectores convencionales. Y pese a tratarse del mes de vacaciones por antonomasia, en agosto siguieron aportando restos de basura tecnológica, pero también cien kilos (3 metros cúbicos) de envases vacíos contaminados; 280 kilos de neumáticos fuera de uso (36 unidades); 90 kilos de baterías de plomo (6 unidades); 9 metros cúbicos de ropa; 100 metros cúbicos de voluminosos y veinte kilos de pilas (alrededor de unas setecientas unidades).

TUBOS. Asimismo, hay constancia de que entraron 78 unidades de tubos fluorescentes y otras lámparas, 20 metros cúbicos de escombro, otros 30 metros cúbicos de plásticos, 30 metros cúbicos de metales, 135 kilos de pintura, 100 metros cúbicos de madera, 9 metros cúbicos de papel y 46 unidades de aerosoles. Y todo ello sin olvidar los aceites: un total de 80 litros del vegetal y 67 litros del de motor.

El punto limpio, inaugurado en enero de 2007, está situado en la rúa das Hedras, en el polígono de Milladoiro, y abre de lunes a viernes de 10.00 a 14.10 y de 16.00 a 18.00 horas. Los sábados el horario es de 09.00 a 14.10 y de 16.00 a 20.00 horas. Las personas que tengan cualquier duda pueden llamar al teléfono 981 536 688.

CAMPAÑAS. Al hilo, hay que recordar que el Ayuntamiento de Ames puso en marcha varias campañas de concienciación en los últimos años. Durante 2020 las concejalías de Servizos Básicos y de Transición Ecolóxica bautizaron una como Non nos merecemos isto, orientándola a la sensibilización para concienciar al vecindario sobre la importancia de depositar los voluminosos (muebles y enseres) en este servicio. Esta iniciativa se sumó a otras, como pueden ser Cada cousa no seu sitio! o ASÍ NON. Lévaos ao Punto Limpo #CoidaAmes, puestas en marcha durante la pasada legislatura.

Precisamente, y respecto a los voluminosos, desde la administración local recuerdan que deben entregarse bien en la rúa das Hedras o bien llamando a los números de teléfono 981 191 240 y 639 107 638, para acordar una fecha y un lugar de recogida con la finalidad de elegir el contenedor más próximo al domicilio del usuario, para que, posteriormente, se realice su recogida y se lleve a buen puerto su correcta gestión.

Hay que recordar que las infracciones leves por depositar residuos de forma incontrolada pueden incluir multas de hasta 900 euros. Si lo que se depositan son residuos peligrosos, llegarían a los 9.000 euros. Las infracciones graves o muy graves no son de competencia municipal.