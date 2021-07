... “Aumentaría a vixilancia policial en bertamiráns”

Residente en Bertamiráns, casada e con dous fillos, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

Principalmente o que faría é aumentar a vixilancia policial porque hai moita xente que fai uso dos servizos pero non correctamente, e a policía debería estar pendente desas persoas e facerlles cumprir as normas. Vexo por exemplo que moitas veces hai coches aparcados onde non lles pertence e iso non se podería consentir.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

Os espazos verdes aquí son moi amplos e seguros para estar cos nenos pequenos. Eu como teño fillos cativos enfoco todo un pouco a eles. Aquí asemade tamén temos unha gran variedade de negocios, eu non boto en falta algo que dependa de Santiago directamente. Creo que non fai falta saír de Bertamiráns para atopar o que precisas. Polo menos no meu caso non teño esa necesidade.

E o que peor leva?

Para min o peor de todo é a falta de vixilancia policial. Moitas veces chámalos por certos motivos e directamente non aparecen. Detecto que hai un abandono nese sentido na zona e por iso o considero o máis urxente a atallar en Bertamiráns. Polo resto é unha zona tranquila e chea de zonas verdes para pasear e para a cativada.