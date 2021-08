... “Aumentaría el alumbrado en las zonas rurales”

Residente en Augapesada, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Lo primero que haría para mejorar la vida de mis vecinos sería incrementar la iluminación por la zona, ya que de noche se ve bien y muchas de las farolas o focos no se encienden o directamente están fundidas. En segundo lugar, aumentaría la seguridad ya que salir sola de noche me da bastante miedo porque al apenas haber iluminación y al no haber seguridad es complicado. Por último, mejoraría los medios de transporte porque considero que comunicar las aldeas con los principales núcleos urbanos es algo muy importante.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí es la tranquilidad que aporta estar en una aldea, lejos del estrés de la ciudad y del continuo tráfico que asola sitios como O Milladoiro o Bertamiráns.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que peor llevo o lo que menos me gusta de vivir en Augapesada es la falta de servicios, porque siempre que necesitamos cualquier cosa tenemos que desplazarnos, o bien al centro o bien hasta Bertamiráns o Milladoiro. Sinceramente creo que lo peor es eso, la falta de comercios que te puedan sacar de cualquier apuro, así como una farmacia o un 24 horas.