Avanza la Vía Verde a la espera de que Santiago tenga convenio

Pois que queren que lles diga: cando se fai un proxecto desta importancia, chama a atención que non se licite en conxunto... ou, cando menos, que se hai varias administracións implicadas, aproveiten para implementalo á vez. Non se trata dunha veleidade. Porque imaxínense que neste Ano Xacobeo os peregrinos que chegan ata a capital galega por centos de miles se lles dera por coñecer máis polo miúdo a comarca. Pois dende logo, quenes desexen facelo a pé ou en bicicleta dende Compostela, xa poden ir tirando ou ben pola Ruta Xubilar –que, ao mellor, teñen xa bastante trillada–, ou polas estradas convencionais, porque non van atopar máis alternativas. O mesmo vale para os turistas e veciños. Mentras, perderemos cartos.