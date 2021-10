Baiuca arremete contra el pasotismo en Teo hacia las necesidades vecinales

Vecinos de las localidades teenses de Solláns, Mazas, San Domingo, Monte, Lamas y Guldrís, agrupados en la Asociación Baiuca, lanzan sus críticas contra el gobierno local de Anova por no atender la veintena de peticiones planteadas en cuanto a mejoras y arreglos que demandan los propios afectados. Y es que nueve meses después de exponérselas al ejecutivo local, aseguran que apenas han respondido a tres de estas necesidades perentorias.

En concreto, afirman que fueron atendidas la desratización –aunque después de varios meses, los anuncios que alertan de su puesta en marcha aún siguen colocados, “e as ratas campan por moitas partes ás súas anchas”–, así como la colocación de un brazo de luz junto a la capilla de San Antoniño y el asfaltado de un bache en San Domingo. Al hilo, explican que sus reclamaciones son bastante evidentes, y entre ellas enumeran el pintado horizontal en un cruce de varias pistas, la colocación de espejos en curvas peligrosas o puntos de luz, aclarando asimismo que les mueve el bienestar de los administrados de estos núcleos en cuestiones tan básicas como pueden ser la defensa del buen estado de las carreteras, alcantarillado, agua, iluminación pública o asfaltados de caminos públicos.

Igualmente, lamentan que en la visita que realizaron alcalde y concejales a la asociación de vecinos en el año 2020, se les informó que “estaban previstas realizar na estrada de Milladoiro a Casal de Reis, e entre os lugares de San Domingo, Mazas e ata Solláns, unha senda peonil que uniría as tres aldeas”, anuncio que les volvieron a confirmar en otra toma de contacto con miembros de su directiva. Pues bien, ahora creen que se les ha debido agotar el presupuesto municipal “ou foi para outro lado”, ya que “se tiñan pensado facer a senda ata Solláns, non sabemos o motivo para facela só na fronte de catro predios en San Domingo e outros catro en Mazas. E en Solláns, nin un só metro”, lamentan. Aducen además que, de haberse completado los trescientos metros que quedan en San Domingo, y otros tantos en Mazas, los peatones podrían llegar indemnes hasta O Milladoiro a través de tres kilómetros, dando “moita seguridade” a los vecinos de las 27 casas que no cuentan con la dotación.

Y al hilo de la senda, denuncian la profusión de badenes emplazados en el ámbito de Baiuca donde, opinan, se concentra el mayor número, y que se podrían haber evitado con una vía peatonal.

ASAMBLEA. En el último número de la revista Baiuca también se hacen eco de la asamblea de la Agrupación Funeraria da Asociación de Veciños Baiuca, que tratará este sábado día 30 de octubre (20.00 horas) la renovación de cargos y examen de las cuentas. Previamente (18.00 h.) habrá otra de la AA VV para modificar sus estatutos.

También agradecen el apoyo de la Xunta, que les subvencionará con 16.727 euros el acondicionamiento, reforma de local e instalación de calefacción por 19.807 € , terminando la publicación con un artículo en el que se recogen media docena de lavaderos y fuentes de las localidades que conforman la entidad, examinando su estado.