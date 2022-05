Bancos de equipos más software libre para frenar la brecha y basura digital

La concejalía de Benestar Social de Ames, con la colaboración de la Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (Agasol), lanza el Banco de Reciclaxe Electrónica con Software Libre más la Oficina de Voluntariado Informático de Software Libre do Concello. Y entre los objetivos de este gabinete, que estará emplazado en el viejo centro de salud del Milladoiro, están el de reducir la brecha digital para colectivos vulnerables y la basura electrónica local.

La Oficina de Software Libre centrará sus actividades en divulgar las nuevas tecnologías en software libre entre los grupos sociales menos favorecidos y, para conseguirlo, se darán cursos de formación y se realizarán actividades de alfabetización digital para aquellas personas que lo necesiten. Además, se ofrecerá ayuda para resolver dudas relacionadas con la tecnología y será un punto de encuentro donde aprender, compartir y construir. El local estará en el viejo centro de salud del Milladoiro de Agro do Medio, 8.

Por otra parte, el Banco de Reciclaxe Electrónica de Software Libre recogerá equipos electrónicos donados por personas o instituciones que ya no los usan y que puedan seguir siendo operativos para personas con menos recursos. En concreto, se recabarán ordenadores portátiles, torres, periféricos (monitor, teclado, ratón...) y componentes internos (RAM, HDD...). Estos equipos se formatearán y serán reacondicionados para alargar su vida útil y así ofrecer la posibilidad de reutilización a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Los componentes y piezas a sustituir para la reparación de los equipos correrán de la cuenta de Agasol. Esta iniciativa también valorará la posibilidad de ofrecer apoyo y soporte en el campo del software libre para las empresas y entidades del entorno.

Al acto asistieron Luisa Feijóo, concejal de Benestar Social e Voluntariado; Carlos Rodríguez, presidente de Agasol; Luis Alberto Fernández, gerente de Agasol; Rubén Ramos, coordinador de la Oficina de Voluntariado de Ames; Soraya Añón, educadora familiar del Ayuntamiento de Ames; Sergio Fernández, responsable de voluntariado de Ingeniería Sin Fronteras; Iván Tourís, responsable del banco de reciclaje electrónico de Teo, y Jorge Lema, voluntario del banco de reciclaje electrónico de A Coruña.

La edil de Benestar Social e Voluntariado, Luisa Feijóo, recordó que la pandemia hizo mucho más evidente la brecha digital y que las administraciones deben trabajar “non só para que sexa máis fácil acceder, senón que todas e todos poidamos facelo”. “En 2020 púxose en manifesto unha fenda dixital moito máis grande do que pensabamos, nun momento no que todo se facía de xeito virtual e no que a xente se vía afectada, xa fora por idade, por formación ou mesmo polas súas circunstancias económicas. Durante a pandemia dende Voluntariado pedimos ás veciñas e veciños que nos achegaran equipos vellos en desuso, e acabamos repartindo uns doce. Agora a idea é facelo moito mellor e chegar a moita máis xente, a parte de tocar aspectos como a redución do consumo do lixo electrónico, así como a implantación do software libre”, dijo.

Todos los sistemas operativos que se utilicen, así como los programas instalados, serán libres, lo que permitirá, entre otras cosas, que las personas usuarias finales queden libres de pagar licencias y de restringir su uso. De esta forma, se consigue luchar contra la obsolescencia de muchos equipos debido a cambios de versión de un sistema operativo propietario que, con el paso del tiempo, consume y necesita recursos.