Barbanza frenará incendios con nuevas barreras de pasto

Queiruga subrayó que lo que buscan desde la entidad con los pastizales “é ter pasto para os nosos animais e, algo moi importante, que é a prevención de incendios”. “Por desgracia os lumes na parroquia de Baroña non adoitan comezar aquí, senón que cando hai días de nordés veñen da parte das comunidades lindantes; con estes cortalumes verdes intentamos evitar a propagación do lume neses terreos”, añadió. En cuanto al ganado, el presidente de los comuneros sonenses resaltó que tienen a la venta chorizos de los potros de los montes de Baroña, “que teñen moita demanda”. Su idea es criar animales, “incluso pequenos, como as cabras e ovellas”, para poder, en un futuro, “comercializar ou ter á venda produtos cárnicos de calidade”. Por ello, estas áreas de pasto están pensandas también para “que coman directamente nelas”, concluyó.