Barcia cumplió el rito y sacrificó al ‘porco’

Vestimenta de época, matanza paso a paso y un porco laíno que pesaba 180 kilos. Ninguno de esos ingredientes faltaron este domingo en la XXIII Matanza Tradicional do Porco que se celebró en la parroquia lalinense de Barcia y que abre los grandes actos de una semana que culminará el próximo domingo, día 12 de febrero, con la celebración de la LV Feira do Cocido de Lalín.

La recreación de Barcia fue una de las matanzas más concurridas de los últimos años y hasta la parroquia se acercaron un millar de personas, según los organizadores. Entre las personalidades que asistieron al evento estaban el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel; el alcalde, José Crespo; y el concejal de la zona, Avelino Souto.

Los responsables municipales agradecieron al vecino José Manuel Presas López que cediese su casa para poder llevar a cabo la recreación de la Matanza Tradicional, a la comisión de vecinos y a las mujeres que elaboraron más de 200 bandejas de sobremesas (con orellas, filloas, rosquillas, flores, cañas, etc.).

El porco, un ejemplar de 180 kilogramos en canal, fue transportado como tradicionalmente se hacía, en un carro tirado por vacas que lo llevó hasta el lugar del despiece.

Tras la matanza, y como es habitual, se celebró la degustación de productos típicos, como la costilla, los torreznos y chorizos, aproximadamente unos doscientos kilogramos. Además, la vecindad de Barcia preparó, a mayores, la sobremesa con postres típicos de la época.

Cabe señalar que la Matanza se inició a las 10.30 horas y fue narrada y comentada por el profesor y doctor en Antropoloxía Social Xoán Carlos García Porral, natural de Cotarelo, núcleo de la parroquia de Goiás, autor de la publicación titulada A matanza do porco: cultura e tradición, y por el periodisa Manuel Vilariño, que trasladó a los visitantes aspectos historiográficos, etnográficos, culturales y hasta anecdóticos sobre esta tradición dezana.

Los oficiantes presentes en el ritual portaron vestimentas de tipo tradicional: boina y chaleco en el caso del vestuario masculino, y toquilla, camisa blanca, falda de época y mandilones, en el caso de la indumentaria femenina. Asimismo, la celebración contó con la actuación musical de la orquesta Reflejos.

La Matanza Tradicional do Porco abre una semana cargada de actos que culminará el próximo domingo con la Feira do Cocido. Con anterioridad, el viernes, se celebrará la Gala do Cocido, que emitirá la TVG y cuyas entradas empezará a entregar el Concello este martes, siete de febrero. Durante la gala se entregarán los Premios de Gastronomía de Galicia y el Álvaro Cunqueiro de Xornalismo Gastronómico.

Entre las novedades sobre los artistas participantes está la incorporación de María del Monte, tras caer del cartel a última hora Bertín Osborne por un problema personal.

La gala, que conducirán José Ramón Gayoso y Trisha Fernández, contará con Omar Montes y Beret como principales atractivos para el público más joven, así como con Ortiga, Pili Pampín y las orquestas París de Noia y Olympus.