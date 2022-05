Boiro activa la modernización del mercado y del entorno comercial

Tras las últimas mejoras llevadas a cabo por el Concello de Boiro en los últimos años en la plaza de abastos, y apuntalando las numerosas iniciativas de la patronal local para revitalizar el comercio de proximidad y la hostelería, el ejecutivo que preside José Ramón Romero va a poner en marcha un ambiocioso proyecto en ambos frentes gracias a una subvención de 237.642 € del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una ayuda destinada a avanzar en la dinamización de mercados urbanos sostenibles y que permitirá, por ejemplo, acometer una profunda reforma de la plaza de abastos, lanzar campañas de promoción del comercio, promover la digitalización del sector, habilitar puntos de descanso con wifi y carga de móviles o implantar sistemas de recogida y reciclaje de envases.

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se desplazó este jueves a la localidad para conocer con detalle las actuaciones diseñadas. En su visita estuvo acompañada del regidor, de los concejales de Comercio, Marcos Fajardo, y Promoción Económica, Carlos Muñiz, y del presidente y el tesorero de la patronal, Daniel García y Jesús Santamaría, respectivamente.

Con dicha subvención, los comercios locales podrán beneficiarse también de formación en marquetin digital o posicionamiento SEO para implementar en sus negocios, así como de actividades para la promoción. Asimismo, la ayuda permitirá avanzar en la apuesta por el cuidado del medio ambiente y por la economía circular, al contemplarse el reparto de bolsas entre los comercios de la localidad, envases orgánicos para los envíos de comida de los establecimientos de hostelería e incluso la instalación de una novedosa máquina de reverse vending.

Todas las actuaciones se van a desarrollar durante el presente año.

“Hoxe é un deses días nos que comprobamos como a xestión pública alcanza a súa verdadeira dimensión. Non é outra que mellorar a vida dos cidadáns e facer avanzar os pobos”, señaló la subdelegada.

Por su parte, el alcalde señaló que “quero destacar o traballo conxunto entre o Concello e a Asociación Boirense de Empresarios para a elaboración deste proxecto e co que se vai realizar unha actuación integral para mellorar o comercio local. Unha actuación que se vai levar a cabo mediante a cooperación do Goberno e que repercute na economía e promoción do municipio”.

DOS ANTEPROYECTOS. Antes de pasear por la calle peatonal y visitar el mercado, Rivas mantuvo un encuentro con el alcalde, quien le presentó el anteproyecto para la construcción de una residencia de la tercera edad. La ubicación prevista es la parcela existente tras el parque de A Cachada, y tendría 150 plazas. Asimismo, Romero le entregó a la subdelegada el anteproyecto para la construcción del nuevo polígono industrial de Vista Alegre, que ocuparía una superficie de 341.827 metros cuadrados.

María Rivas dijo que la propuesta de la nueva residencia boirense es “muy interesante y muy necesaria para Boiro” y que contará con el apoyo del Gobierno central.

