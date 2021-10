Boiro converterá o ‘Edén’ de Goiáns en aula verde dun obradoiro forestal

··· Pola súa banda, a aula Cemit do centro social de Boiro abriu o prazo de inscrición para os cursos do mes de novembro, que inclúen formación presencial e tamén oferta formativa online. A programación traerá cursos presenciais de retoque de fotos con Gimp, que se vai impartir os días 2, 3 e 4 de novembro de 10.00 a 12.00 horas; administración e destrezas, do 8 ó 11 en horario de 10.00 a 12.00; formación sobre a nube de Google, os días 15, 16 e 17 de 10.00 a 12.00; e deseño gráfico con Inkscape, do 22 ó 25, de 10.00 a 12.00 horas. A formación online contempla os cursos de introdución a Wordpress, que se vai impartir ente as 10.00 e as 12.00 horas do día 8 ó 11; e creación de tendas web, no mesmo horario, do 15 ó 18. As inscricións poden facerse chamando ao tf. 981 842 635.