Brilla el talento gallego en el premio internacional Atlante

El Museo del Grabado de Ribeira acogió este sábado el acto en el que se hizo público el fallo del concurso internacional de grabados Atlante, que este año alcanzó su decimotercera edición.

En esta convocatoria se recibieron un total de 210 obras de 170 participantes, procedentes de países como Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, México, Perú, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Polonia, Suecia, Suiza e Irán.

El ganador del galardón Ramiro Carregal Rey, dotado con 5.000 euros, es Francisco de Santos Moro, de Madrid, por la obra Membrillos.

Los tres galardones Atlante, dotados con 2.500 euros cada uno, recayeron en Yolanda Carbajales Ferreiro, de Vigo, por la obra Nós; Vinicios Sordi Libardoni, de Polonia, por Sobreposición 2; y Elisabetta Gomirato, de Italia, por Void-Panoramas.

El galardón Galicia Pedras de Santiago, dotado con 2.000 euros, fue para Nerea Cordeiro Cerviño, de Bueu.

Asimismo, se otorgaron dos menciones de honor a Javier Abad Alonso, de Madrid, por la obra Syn, y a Federica Bau, de Bilbao, por Deja que vean. Otros dos creadores gallegos quedaron finalistas en estas menciones honoríficas: Manuel Lareo Fernández y Yolanda Martínez Dorda, ambos de A Coruña.

Los trabajados ganadores y los finalistas se expondrán junto a otros 40 grabados seleccionados entre los participantes en una sala del museo.

La entrega de los premios está prevista inicialmente para el diez de septiembre.

El director del Museo del Grabado, Pastor Rodríguez, señaló que en esta edición quedaron fuera del certamen varios trabajos procedentes de algunos países que no pertenecen a la Unión Europea debido a problemas de aduanas. Y es que, además de las elevadas tasas, que en algún caso superaron los doscientos euros, varias obras se entregaron fuera del plazo establecido. Se trata de trabajos procedentes, por ejemplo, de Israel, Nueza Zelanda o Cuba.

El jurado del certamen estuvo formado por Manuel Ayaso (pintor y grabador); José Daniel Buján (exdirector de la Biblioteca de Galicia); Alfonso Costa (pintor y grabador); Carmen Hermo (docente de la Universidad de Vigo); Juan Manuel Monterroso Montero (catedrático de Historia del Arte de la USC); Jose Manuel López Vázquez (catedrático de Grabado de la USC); e Isabel Pintado (pintora, grabadora y docente).

CAPACIDAD EVOCADORA. En su fallo destacaron “a calidade dos gañadores, técnica e conceptualmente, xa que abren novas vías de expresividade a través do gravado, innovando nas técnicas de reproducción e profundizando nas preocupacións e inquedanzas da sociedade actual”. En el caso de los premios Atlante, el jurado elogió “a capacidade evocadora das imaxes presentadas” y, en cuanto al galardón Galicia Pedras de Santiago, “a delicadeza na execución do trazo e a claridade do conxunto” y “a forza expresiva do conxunto”.

