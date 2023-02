Brión reacciona y asesorará a los vecinos ante la central de bombeo

El Concello de Brión ha reaccionado ante el proyecto para crear una central de bombeo en Cornanda, que incluye un gran embalse comunicado con el Barrié cerca de la aldea de Busto, y organizará una jornada informativa abierta a los vecinos. En ella, técnicos especializados explicarán el contenido de la iniciativa, “como pode afectar aos seus dereitos e as alegacións que poderían presentar”, subrayan. Dicha exposición tendrá lugar el jueves 16 de febrero a las 16.00 y 20.30 horas en el local social parroquial.

El regidor brionés, Pablo Lago, explica que “encargámoslle a unha empresa especializada unha análise detallada da documentación achegada por Augas de Galicia para que faga un informe sobre como pode afectar ese proxecto aos veciños e ao Concello de Brión. A nosa intención é presentar esa información á veciñanza na reunión da próxima semana en Cornanda, e que sexan técnicos especializados os que os informen e respondan ás súas dúbidas, non persoas que non teñen os coñecementos necesarios e so andan metendo ruído para sacar réditos políticos”, aportaba en clara alusión al reciente comunicado del BNG que divulgaba las quejas de los afectados por desconocer tal iniciativa.

Y también tiene claro que “unha vez que teñamos este informe técnico, saberemos como poden afectar realmente eses proxectos aos veciños e poderemos determinar tamén as alegacións que teña que presentar, no seu caso, o Concello de Brión”, reseña. Concluye adelantando que “proporémoslles aos veciños e veciñas crear unha Comisión de Seguimento, na que estarán representados e poderán estar permanentemente informados de todos os pasos que se vaian dando”.

VACAS. El motivo de convocar a horas distintas la toma de contacto no es otro que facilitar la asistencia de los ganaderos, ya que se trata de una localidad donde la producción láctea es importante.

Además, la documentación técnica puede ser consultada por todos los vecinos en las dependencias de la casa consistorial, al igual que en las de los municipios de Negreira, Lousame, Rois y Noia, y Augas de Galicia en Compostela

A mayores, el Concello de Brión ofrecerá a sus administrados un servicio de asesoramiento técnico bajo demanda, que también prestarán especialistas de Estudio Técnico Gallego. “Os técnicos resolverán as dúbidas que teñan as persoas que soliciten este servizo e, de ser o caso, as asesorarán na redacción e presentación das alegacións que desexen. O servizo estará dispoñible ata o 3 de marzo”, fecha en la que termina el plazo para presentar alegaciones.

Lago incide en que “todos os concellos, non só Brión, recibimos ao longo do ano a centos de persoas que nos veñen presentar proxectos, ideas e propostas de negocios de todas as dimensións posibles, e na súa gran maioría rematan na nada, ben porque o emprendedor desiste da iniciativa ou porque non consigue os permisos ou a financiación necesarias”.