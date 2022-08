Brión se suma a los tres institutos con excelencia tecnológica STEM

Formación. Esta terra precisa de máis científicos, e necesita que sexan críticos, o único xeito de que a Ciencia poida avanzar. Porque temos recursos naturais dabondo que aproveitar, pero ao mellor non tantas mentes que poidan dirixir con xeito a súa xesión sostible. E tamén fontes de enerxía que aínda non foron exploradas en profundidade. Por iso é unha boa nova que se estenda no Bacharelato a excelencia tecnolóxica STEM e chegue para o vindeiro curso ao IES de Brión, de xeito que poderá continuar sendo un referente na robótica. En Lalín e Caldas de Reis, os outros municipios que xiran en torno á capital galega, xa levan un tempo aproveitando moi ben os seus recursos... a que agardamos logo para implantalo xa en toda Galicia?