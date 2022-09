Buses con su aforo desbordado y alumnos tirados en A Baña o Teo

Tras reunirse en junio los padres de alumnos del CPI de A Baña, más la dirección y responsables de Monbús para fijar las nuevas rutas, el pasado día 7 se informaba que entrarían en funcionamiento el primer día de clase, el jueves 8. Pues bien: lo que se encontraron algunos chavales fue un minicar de 20 plazas que transportó a 30 estudiantes; los de Secundaria tirados sin servicio en el colegio; retrasos; vehículos sin cinturones y un desconocimiento de las paradas que causaron el caos.

Así lo confirmaba la Asociación de Familias de Alumnos del CPI de San Vicenzo que, tras un relato espeluznante sobre ese primer día, instan a todos los afectados a rellenar las hojas de reclamación –se pueden pedir a los conductores–, y dejan claro que “non imos consentir de novo” las deficiencias. Y, a su vez, en el IES de Cacheiras era la socialista Uxía Lemus quien confirmaba que también hubo jóvenes tirados porque la línea 10 “non recolleu a ningún” esa misma jornada.

Comienzan los bañeses relatando que “enumerar os incidentes de hoxe –por este jueves– levaría moito tempo, pero os máis graves seguen a repetirse como o curso pasado”. Entre los que consideran más penosos consta el funcionamiento de “vehículos con matrículas como FVQ con matriculación en 2007, que seguen a transportar ós nosos fillos e fillas sen sistemas de seguridade, sen sistemas de retención, nin un mínimo de limpeza sequera”. Pero quizá el dato más preocupante fue, siempre según su testimonio, que “nunha das rutas un vehículo de 20 prazas transportou a 30 alumnos/as, desprazándose de pé ata o centro educativo, de xeito ilegal; se isto volve pasar, por favor, é necesario chamar á Garda Civil ou Tráfico”, dicen.

NO FUE. Además, en la salida de los grupos de Secundaria “non se presentou un dos autobuses, co cal o alumnado quedou literalmente tirado no centro”, sucesos que se sucedieron entre el “descontrol na saída de Primaria, que foi de novo moi notable; autobuses chegando tarde, rutas nas que se descoñecen as paradas” o “ nenos que soben e baixan do bus porque non saben que ruta deben coller”, entre otras. Terminan exigiendo más implicación del Concello, Xunta, concesionaria y también conductores.