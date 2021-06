Caballero apela a la “dignidade” del alcalde xalleiro en pleno expediente

Santa Comba. La visita del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, a este diario sirvió para que manifestase su sorpresa ante la actitud del alcalde de Santa Comba, David Barbeira, al que insta a que “por dignidade e responsabilidade” cese y ceda el poder, tal como acordó en su día, en favor del socialista José Antonio Ucha. Además, ratificó que las correspondientes secretarias de Organización –provincial y estatal– están “abrindo xa” el expediente que podría valerle la expulsión al histórico líder socialista local.

Así lo reconocía el responsable autonómico, asegurando “entender” que tanto los militantes como los ediles de ese municipio se sientan “ultraxados, porque o acordo de goberno debía facilitar dende xa un alcalde do PSOE”. Pero, de cualquier forma, también deja claro que “como líder do PSdeG non podo respaldar unha alcaldía do PP”, tras prestar su firma Ucha y la concejala Cristina Fajín a las seis que aporta el Partido Popular y con las que, previsiblemente, defenestrarán al mandatario local y su carrera política municipal, que ya se presume tan corta como polémica.

Hay que recordar que, tras las elecciones, el PSOE de Santa Comba y el portavoz de Compromiso por Galicia acordaron repartirse la alcaldía dos y dos años, respectivamente. Sin embargo, ya han trascendido grabaciones en las que el regidor Barbeira, a los pocos meses de llegar al poder, ofrecía supuestamente un pacto a los populares para llevar a cabo durante un año y medio “catro cousas” por su parte, y darle apoyo como “alcaldesa” a la portavoz de esa formación durante el otro año y medio que restaría de mandato.

ABANDONO. De cualquier forma, y para salir de dudas, Ucha solicitó un pleno extraordinario con dos sencillas preguntas dirigidas al gobernante: si pensaba dejar el poder para cumplir su palabra y cuándo lo haría. Pues bien, el mandatario local se dedicó a narrar sus desavenencias con sus hasta entonces compañeros de ejecutivo para acabar abandonando la sesión sin decir nada al respecto de las cuestiones consultadas ante la Corporación. M.M.-X. Leiro