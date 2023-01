Caen las primeras lampreas en un Ulla caudaloso y prometedor

El río Ulla empieza la temporada generoso y prometedor, y ya ha premiado a los valeiros de Pontecesures soltando las primeras cuatro lampreas de la temporada. Tres de las cuatro piezas fueron capturadas por las nasas de los hermanos Roberto y Gerardo Barreiro, con un peso que oscila, en cada caso, entre los 1,5 y 1,7 kilogramos y que ya han sido vendidas a un restaurante y a particulares por 50 euros cada una.

La temporada de pesca de la lamprea se inicio el pasado martes, 3 de enero en el río Ulla y finalizará a mediados del próximo mes de abril. Tras dos años de sequía y escasas capturas, las últimas lluvias han aumentado mucho el caudal del río lo que hace prever una buena campaña, aunque de momentos los valeiros de Pontecesures prefieren no echar las campanas al vuelo y ser cautos. “O río vai moi ben, pero ten que cambiar o tempo, ao norte, que chegue o frío. De calquer xeito, esperamos que sexa mellor que as dúas anteriores que foron moi floxas”, explica Roberto Barreiro, que junto a su hermano Gerardo tripula una de las cuatro embarcaciones, de las catorce que lograron el permiso de la Xunta para faenar, y que hasta el momento han decidido largar sus nasas al Ulla. “Nos collimos catro e outra das embarcacións unha, pero o resto nada, por eso temos que esperar a ver como vaise dando este días”, explica el pescador.

Barreiro sonríe cuando se le dice que en algún medio se ha publicado que la primera lamprea ya estaba vendida a un restaurante por 200 euros. “Que barbaridade. Nós non, dende logo. Vendimos as tres por 50 euros cada unha, unha ao restaurante Farrucán de A Ponte, e as outras a amigos que xa compran todos os anos”, indica Roberto.

Este año, de nuevo, están autorizadas para pescar en el río Ulla unas catorce embarcaciones de las cofradías de Carril y Rianxo, con una media de dos pescadores por barco. De momento, las nasas que se colocan en el río tan sólo pertenecen a cuatro embarcaciones de Pontecesures.

LIMITACIONES. La pesca de la lamprea se hace a bordo de embarcaciones, y para llevar a cabo las capturas, se utiliza un aparejo llamado butrón. Se trata de una nasa de forma cónica que se lanza desde el barco al agua para después ir tirando de los cabos. Este sistema permite que el ejemplar capturado quede intacto, favoreciendo que se mantenga su textura y sabor. Un trabajo artesanal y laborioso para recoger las preciadas lampreas, uno de los peces más antiguos que existen en el planeta.

En la orden anual de la Xunta se establece un horario para la colocación de las nasas, que suelen permanecer en el río toda la noche y son recogidas por los pescadores por la mañana. Los fines de semana no pueden faenar.

La lamprea solo se puede pescar en las zonas autorizadas y con una serie de limitaciones. Así, en caso de las pesquerías de Areas y As Vellas, los pescadores deben dejar libre el canal del río, y no pueden trabajar en la llamada vena. También deben usar redes que no causen daño a otras especies, y todas las que se capturen en las pesquerías que no sean lampreas, tendrán que ser devueltas a las aguas del cauce fluvial.