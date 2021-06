Cafés en A Pobra entre un clamor popular

Los ánimos están crispados en A Pobra. Con el municipio sometido al tercer cierre perimetral en lo que va de año, pese a la buena evolución de los datos de incidencia de la pandemia, cada vez son más los vecinos que alzan la voz pidiendo a la Xunta que suavice las restricciones y modifique los criterios técnicos que se aplican para cambiar de nivel.

Y, precisamente para escenificar su cabreo y mostrar su apoyo al sectro hostelero (uno de los más afectados y que en el nivel máximo sólo puede vender comidas y bebidas para llevar o a domicilio), cientos de vecinos respondieron ayer a la llamada del Concello y, tras adquirir cafés en los bares y cafeterías, se concentraron al pie de la travesía.

A esa misma hora se celebraba un pleno extraordinario en el que la Corporación aprobó por unanimidad solicitar al Comité Clínico “que revise e suavice as medidas de prevención que se aplican en todos os niveis, especialmente no de restrición máxima, no que se refire a decretar o peche de actividades económicas, tanto as da hostalería como as doutros sectores”. Nós Pobra, BNG, PSOE y PP creen que “a opción do cese de actividade ten que desbotarse e seguir insistindo noutras medidas de protección que axuden a seguir controlando a pandemia”.

Los cuatro partidos sostienen que “a aplicación de xeito máis ou menos continuado deste tipo de medidas de restrición está afectando de maneira moi grave ó tecido económico do noso concello, debido ás interaccións que se producen entre os distintos sectores: o peche da hostalería reduce enormemente as ventas dos sectores marisqueiro e pesqueiro, ten efectos negativos sobre o comercio debido á redución da actividade social e en xeral afecta a

todo o sector de servizos da vila”.

Pese a que la situación sanitaria está lejos de la que se vivió a finales del pasado año, las medidas de prevención que se aplican en el nivel de restricción máxima son las mismas, mientras en los otros niveles sí se redujeron exigencias (por ejemplo, en el número de personas que se pueden reunir en la actividad social).

En A Pobra, la evolución de la pandemia sigue siendo favorable y, según el alcalde, Lois Piñeiro, “a medida que baixan os casos a situación ten menos xustificación: a 14 días estamos en 29 casos, baixamos 3 con respecto ó mércores. A incidencia acumulada é de 311 por cada 100.000 habitantes. A 7 días estamos entre 3 e 6 casos (non teño o dato exacto aínda), baixamos entre 3 e 6 con respecto ó mércores. A incidencia está entre 32 e 64”. Una situación que, en su opinión, “correspondería xa ao nivel medio-baixo”.

Por otra parte, el regidor recibió el miércoles una llamada del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien le explicó cómo y por qué se aplican los criterios técnicos. Según Piñeiro, García le dijo que hoy viernes se reuniría el subcomité clínico y que se estudiaría de modo excepcional el caso de A Pobra. Sin embargo, Sanidade dijo a este diario que no habrá tal reunión.

Así pues, se esfuma la esperanza de los pobrenses de que se pudiese anunciar hoy un relajamiento de las restricciones desde el lunes si la evolución epidemiológica es favorable.