Calculan que la ampliación del colegio Agro do Muíño empezará en tres meses

Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, visitó el CEIP Agro do Muíño, en Ames, para confirmar la inminente licitación de la obra de ampliación de este colegio, por más de 3,4 millones. Se trata del primero de los dos grandes proyectos educativos que la Xunta pone en marcha en este municipio, a lo que se suma la próxima construcción del nuevo colegio de O Milladoiro, según apuntaba, acompañado del delegado territorial, Gonzalo Trenor.

Tal y como explicó el responsable del departamento educativo autonómico, “o obxectivo de ambas actuacións é dar resposta ás necesidades de escolarización dun concello que destaca polo seu crecemento demográfico”.

Y, en este sentido, Rodríguez avanzó que su departamento está ultimando el proyecto para el centro previsto en O Milladoiro, que será presentado en las próximas semanas de cara a ser contratado también de inmediato.

En lo que se refiere a Agro do Muíño, que cuenta con casi 500 alumnos, indicó que se aprovechará “para crear novos espazos como o foro, unha das novidades contempladas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, un espazo multifuncional complementario do resto, a área central de reunión e comunicación da comunidade educativa que ten como finalidade promover a aprendizaxe en espazos abertos”.

Asimismo, el colegio contará con uno polo creativo, un novedoso espacio de innovación educativa con equipamiento especializado para trabajar competencias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas), la co-creación, resolución de problemas reales y el pensamiento de diseño y habilidades.

LUNES. La obra saldrá a licitación este lunes y la previsión es que comience en tres meses y esté terminada para finales de 2023. Toda vez que la ampliación se acometerá en una parcela colindante, se comenzará compatibilizando los trabajos con el curso escolar. En las vacaciones escolares de verano se actuará en el edificio actual.

La ampliación se realizará de manera lineal, construyendo un nuevo volumen. La superficie total después de la ampliación ascenderá a 14.645 m2. El nuevo edificio albergará seis aulas convencionales, lo que permitirá habilitar espacio para hasta 150 nuevos alumnos, tres aulas de desdobles, aulas de música, pedagogía terapéutica, aula de audición y lenguaje más orientador, aseos, sala de usos múltiples y vestíbulo de entrada. Además, estará dotado de dicho foro y polo creativo. El edificio será accesible y contará con sinaléptica y grafismos que aclaren los itinerarios internos.

En lo que atañe al actual inmueble, se acometerán diversas mejoras en la zona de instalaciones, ampliándose el comedor, y se reorganizarán varios espacios, entre otras actuaciones, además de unir el volumen existente con el nuevo. Las obras se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, la hoja de ruta pionera con la que Galicia se adelanta en el diseño de las escuelas poscovid, adaptando los centros escolares a las nuevas necesidades educativas, sanitarias y tecnológicas. A través de este plan se prevé renovar cuatro de cada diez centros educativos, con un presupuesto total de ciento noventa y un millones.