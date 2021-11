Camiño da Innovación enseña a las pymes a ser más competitivas

Tiempos turbulentos y de continuas crisis los que nos han tocado vivir, tiempos en los que cualquier empujón a la creación y la actividad es bienvenido. Y es que vivimos un momento en el que no hay que renovarse para crecer, sino para sobrevivir, porque haciendo equilibrios en la cuerda hay hoy cientos, miles, de trabajadores, autonómos, microempresas y pymes, que tratan de no caer en el olvido, de no perder lo realizado y de adaptarse a unos tiempos tan grises como esa ceniza que tiñe de negro viviendas y negocios en La Palma desde que un volcán, que no entiende de cuenta de resultados, decidió estallar y enterrar con su lava ilusiones y proyectos de vida. Innovar, si, pero sin un pequeño empujón se antoja difícil.