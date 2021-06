Canciones de sastre: a medida

La crisis motivada de la pandemia pasó una costosa factura a los profesionales y a las empresas que viven de la música que, por cierto, fue una de nuestras mayores aliadas durante los largos meses del confinamiento. Pero el sector quedó tocado. Y, a la espera de que la normalidad se traduzca en conciertos, actuaciones, verbenas, aún toca resistir.

En ese compás de espera está también el músico y cantautor ribeirense Nando Pérez, conocido artísticamente como Chamaquito Pistolas, que ha decidido diversificar su actividad echando mano de su talento para componer canciones personalizadas, a la medida y al gusto del cliente. Composiciones exclusivas y cien por cien artesanales. Su nuevo proyecto se llama Canción DeSastre.

Nando comenzó su idilio con la música siendo un niño; primero, aprendiendo a base de “fuchicar” con instrumentos que había en su casa, hasta que a los 8 años empezó a estudiar clarinete (inicialmente en el conservatorio de Ribeira y luego en el de A Coruña), aunque su curiosidad le llevó a interesarse por distintos instrumentos, como la guitarra, el piano y varios de percusión.

En 2005 entró a formar parte del grupo A Compañía do Ruído, y desde entonces se dedica profesionalmente, en cuerpo y alma, a la música. En su trayectoria integró también las bandas Santos Inocentes, Os Chiquilicuatres y O Millor de Cada Casa, hasta que en el año 2010 se decidió a darle forma a su proyecto personal, O Ollomol, que luego adquiriría el nombre de Chamaquito Pistolas. Con ese proyecto grabó tres discos (autoproducidos y autoeditados). El último de ellos en 2018, Humano, con el que estuvo de gira durante casi dos años por salas de toda la península, hasta que puso fin a esa etapa el 21 de diciembre de 2019 en un local de Boiro.

Ahora, tras casi un año dándole forma a esta nueva idea, por fin acaba de poner en marcha Canción DeSastre, con el que crea bandas sonoras de historias y personajes basadas en hechos reales, convirtiéndolas en emotivos regalos que dejan huella y que nadie olvida jamás.

“Se alguén cre que hai unha historia á que mereza a pena poñerlle banda sonora, só ten que contactar comigo e encargareime de darlle forma, creando unha composición a medida, totalmente personalizada, artesanal e composta exclusivamente para a ocasión”, señala.

Y el factor artesanal abarca no sólo la elaboración de las letras, sino también todos los arreglos instrumentales, que él mismo compone e interpreta, encargándose así de todo el proceso, durante el cual contacta además con el cliente a cada paso para conocer su opinión en busca de un resultado óptimo.

“De aí que me guste equiparalo co traballo dun xastre. O cliente dime que tipo de prenda quere, con que tipo de teas ou cores, e eu tómolle as medidas e póñome a confeccionalo para que lle sente, como se adoita dicir, como un guante”, ahondaba. Nando Pérez trabaja con distintos formatos, dependiendo del número de instrumentos, cada uno con un precio distinto, pudiendo elegir desde uno más íntimo hasta otro de banda completa.

Aunque ya está promocionando este proyecto en las redes sociales y dentro de unos días estará lista la web en la que se podrá consultar toda la información sobre formatos disponibles o precios, lo cierto es que lleva tiempo manos a la obra y ya tuvo varios encargos de canciones a medida. El precio mínimo de un tema es de 97 euros, que se va incrementando en función del formato y de la instrumentación.

En realidad, él sigue haciendo lo mismo a lo que se lleva dedicando los últimos veinte años, sólo que en esta ocasión las historias no las pone él. “Xa levo uns anos escribindo letras personalizadas e compoñendo este tipo de cancións a todo aquel que mas encarga, polo que se pode dicir que esto das cancións feitas a medida non é novo para min”, dice.

Nada podrá nunca con la música mientras exista alguien en algún lugar dispuesto a compartir emociones. Y, como cada persona es un mundo, Nando Pérez tiene mucha plancha, porque cada uno de esos mundos está lleno de historias.

Tiene tela.