Cáritas capacitó en Ribeira a 14 parados como camareros

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, a través de su departamento de Formación y Empleo, impartió un curso de capacitación de camareros en Ribeira. En la acción formativa participaron catorce personas (diez mujeres y cuatro hombres), todas ellas desempleadas y de diversas nacionalidades.

El curso tuvo una duración de doscientas horas, divididas al cincuenta por ciento en formación teórico-práctica en el aula y prácticas no laborales en seis empresas del sector hostelero de la localidad.

A lo largo del itinerario formativo, los alumnos han aprendido a preparar y servir alimentos y bebidas y a manipular alimentos. Asimismo, profundizaron en aquellas habilidades sociales necesarias para trabajar de cara al público. Y, de los catorce participantes, cuatro ya consiguieron insertarse laboralmente al finalizar las clases.

La formación impartida es el resultado de los esfuerzos que está realizando el departamento de Formación y Empleo de Cáritas Diocesana de Santiago para fomentar con sus programas la inserción laboral en las zonas rurales de las parroquias de esa diócesis.

“Hacer este curso me ha cambiado la vida. Nada más terminarlo me ofrecieron un contrato en el establecimiento en el que estuve haciendo las prácticas. La sensación de tranquilidad y de realización que me aporta tener un trabajo es algo por lo que le estoy agradecidísima a Cáritas”, señaló una de las alumnas.

El desarrollo de la formación contó con la financiación de la Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta de Galicia, a través de una subvención que estaba destinada a la realización de programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En el acto de clausura y entrega de los diplomas al alumnado participaron el consiliario y cura párroco de Santa Uxía de Ribeira, Alfonso Mera, y Teresa Pérez y Manuel Mirás, directora y secretario, respectivamente, de Cáritas Parroquial de Ribeira.

