Casalonga toma Santiago para evitar un basurero en la cantera

El fin del estado de alarma ha reactivado a la Plataforma Casalonga Limpa de Residuos, que intenta evitar que se restaure con lodos pestilentes el espacio natural que conforma la cantera. Por ello, se concentrarán allí el próximo domingo a las 08.30 horas para acudir hasta Santiago (en bus gratis o a pie) y manifestarse a mediodía desde la Alameda a la Quintana. Y, sin embargo, los políticos siguen echándose en cara de quién es la culpa de que se destinen espacios como estos a vertederos una vez acabada su explotación.

Así lo ponía de manifiesto el BNG y el PP, que coincidían en que la legislación es estatal, y está en manos de Pedro Sánchez evitar que vuelvan a restaurarse estas áreas con valor ecológico empleando desperdicios, además de con tierra e inertes. Así, los nacionalistas emitían un comunicado en el que, a pregunta de su diputado estatal Néstor Rego sobre posibles cambios normativos de cara a evitar que estas canteras acaben convirtiéndose en “vertedoiros encubertos”, el Gobierno respondía que efectivamente, se pueden construir, por un lado, y por otro, que no se va a cambiar la legislación. “Es decir, se puede construir un vertedero en un espacio afectado por la actividad minera, cumpliendo con todos los requisitos de un vertedero, o se pueden valorizar residuos inertes, siempre que sustituyan a materias primas vírgenes, pero contando en ambos casos con la autorización correspondiente de la autoridad competente”, aportaba el Ejecutivo.

Sin embargo, los socialistas locales no tardaban en mover pieza, y su portavoz Uxía Lemus emitía un comunicado con el que quiso reafirmar su “compromiso na defensa do necesario e fundamental cambio normativo na lexislación estatal que peche as portas a un vertedoiro na Canteira da Casalonga”, subrayando que “en canto tivemos coñecemento desta resposta, esta mesma tarde solicitamos entrevista co secretario de estado Hugo Morán, quen nunha reunión con representación da Plataforma Casalonga Limpa de Residuos na primavera do 2019, se comprometeu a revisar a normativa estatal, compromiso reiterado nas xestións efectuadas desde entón pola deputada estatal Pilar Cancela”.

Asimismo, prometen redoblar sus esfuerzos para conseguir este cambio, “nun momento crucial cun terceiro plan de restauración sobre a mesa, tras o rexeitamento dos dous anteriores por incumprimentos medioambientais”.

Y en cuanto a los populares, su línea de acción incluyó propuestas municipales para que el Ayuntamiento de Teo reformase su Plan Xeral, insistiendo también en que la normativa es estatal, y que la Diputación acreditó que la carretera que la atraviesa es privada, no pública.

Al hilo, la directiva de la plataforma emitía en los últimos días dos comunicados, siempre abogando por la unidad. El primero respondía a esas críticas del PP acerca de que se había ocultado un documento que acreditaría que la pista que atraviesa la explotación es “privada”, algo que el colectivo social tildaba de manifestación partidista que “só contribúe a sementar a dúbida sobre a titularidade” del vial. Y el segundo cargaba contra la Xunta por ocultar “durante un ano á cidadanía o novo plan de restauración de Toysal” que readapta otro de hace dos décadas.