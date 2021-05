Casi cincuenta millones en obras para aliviar efectos de la pandemia

Más fondos para obras, pero también para gasto social y luchar contra la COVID. El pleno de la Diputación de A Coruña acaba de aprobar una modificación de crédito que incrementa el Plan Único de ayuntamientos en 25 millones de euros, pasando así a contar este verano con un presupuesto de 89.600.000 euros (un 27,7 % más). Y no se queda ahí la cosa, ya que es necesario recordar que el POS+ 2021 ya incluía 14 millones extra destinados a usos de carácter social para paliar las urgencias originadas por la pandemia. Los municipios de la comarca, por su parte, recibirán el 53 por ciento del total de fondos presupuestado.

De esta forma, los concellos coruñeses de Área de Compostela ingresarán de las arcas provinciales 47.425.463 de esos casi 90 millones de euros, lo que supone más de la mitad del total. Y se llevan el mayor montante global Carballo, con 2.485.614 euros (que incluye en concepto de POS social 384.932 euros y 687.379 por el adicional), seguido de Ames, con 2.160.314 € (306.290 por el social y 546.946 a cargo del adicional) y Ribeira, con 2.064.155 euros (262.161 € para gasto social y 468.146 por el adicional). Por contra, cierran lista entre los que menos ingresarán Corcubión, con 272.722 euros (40.291 y 71.948 euros); Dodro, con 369.487 € (65.421 y 116.823 €) y Laxe, que de sus 441.491 euros, 77.333 serán para uso social y 138.095 por el POS adicional.

El resto de los municipios de la provincia contarán con las siguientes cantidades. Arzúa, 1.230.176 euros; A Baña, 797.958 €; Boiro, 1.606.944 €; Boqueixón, 870.390 €; Brión, 913.933 euros; Cabana de Bergantiños, 873.575 euros; Camariñas, 583.931 €; Carnota, 581.807 €; Cee, 795.262 €; Coristanco, 1.013.252 euros; Dumbría, 788.044 euros; Fisterra 443.841 euros; Frades, 639.942 €; A Laracha, 1.308.936 €; Lousame, 748.237 euros; Malpica de Bergantiños, 843.316 euros; Mazaricos, 1.357.350 €; Melide, 1.205.445 €; Muxía, 967.070 euros, mientras que para Muros serán 847.246 €.

Siguiendo con el listado divulgado por la Diputación, Negreira recibirá 984.513 €; Noia 831.699 euros; Ordes, 1.596.626 euros; Oroso, 1.078.106 euros; Outes, 918.019 euros; Padrón, 751.196 €; O Pino, 924.653 €; A Pobra do Caramiñal, 635.092 euros; Ponteceso, 1.028.205 €; Porto do Son, 985.191 €; Rianxo, 891.331 euros; Rois, 771.177 euros; Santa Comba, 1.569.713 euros; Teo, 1.560.292 euros; Tordoia, 835.496 euros; Touro, 978.559 €; Trazo, 854.028 euros; Val do Dubra, 979.827 €; Vedra, 633.654 €; Vimianzo, 1.389.237 € y el Concello de Zas se embolsará 1.018.411 euros.

El desglose de la cifra final viene de sumar a los 50,6 millones del Plan de obras los catorce millones del POS social y los citados 25 que seincluyen en el plan adicional.

Para Xosé Regueira, vicepresidente de la Administración coruñesa, el actual es un Plan Único “cuantioso ante un momento difícil, o que é unha boa noticia para os concellos e tamén para os sectores económicos da provincia que ven como a Deputación da Coruña segue facilitando capacidade de investimento nos seus territorios”. Asimismo, deja claro que en la modificación se incluyen también 200.000 euros para poder financiar las políticas de igualdad de carácter municipal.