Compiten entre si as accións con maior valor do Galp de Arousa

Tres proxectos executados no Barbanza foron elixidos entre as dez iniciativas de maior valor do programa de axudas do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, no período comprendido entre 2016 e 2020 e no ámbito do Galp Ría de Arousa. Os outros Galp elixiron tamén os seus dez, e agora todos os seleccionados compiten nas redes sociais por ser os mellores de entre os mellores. Trátase do concurso Bitácoras.

O premio é unha experiencia mariñeira para dúas persoas composto pola degustación dun menú nun dos establecementos da zona e as entradas para un dos espazos expositivos vinculados co mundo do mar.

Un deses dez proxectos do Galp Ría de Arousa é o de reforma da zona expositiva e posta en valor do patrimonio marítimo con fondos patrimoniais levado a cabo por Estaleiros Triñanes, de Boiro, que rexenta Gerardo Triñanes. O investimento foi de 74.988 €, dos que recibiu unha axuda pública de 37.494 €.

Este proxecto consiste en incrementar a promoción dos barcos de madeira mediante a dotación dunha zona de exposición visitable coa que conta o estaleiro. Realizáronse planos en base a entrevistas a mestres carpinteiros de ribeira ca idea de reproducir as formas orixinais de embarcacións tradicionais galegas, como a lancha xeiteira, a dorna de tope, a gamela, o galeón e a traíña.

O obxectivo é que o saber facer e as formas orixinais non se perdan cando falten os poucos carpinteiros de ribeira que atesouran este saber facer. Ademais, construíronse dúas réplicas a escala de embarcacións tradicionais (unha xeiteira e unha traíña de tipoloxía única de Cabo de Cruz). Nos paneis amósase por un lado a historia de cada unha das embarcacións e, por outro, as técnicas constructivas de cada unha.

Outro dos proxectos é o que promoveu Francisco José Teira González, da empresa Relento S.L. (propietaria do restaurante Benboa de Corrubedo, en Ribeira) sobre snacks saudables e de calidade diferenciada, alimentos adaptados ás novas necesidades e novas texturas.

Un plan que incluíu a creación de novas estratexias de comercialización e o deseño e posta en marcha de novas liñas de produtos transformados do mar cos peixes procedentes da frota artesanal local: unha liña de snacks saudables, conserva afumada e ecolóxica e embutidos afumados, e outra de produtos alimenticios adaptados á poboación sénior e infantil. A iniciativa incide na comercialización dos produtos en locais de restauración de marca propia fóra da Comunidade e ademais cun canle de vendas e retail.

O custe do mencionado proxecto foi de 198.158 €, dos que recibiu unha axuda pública de 81.883 €.

Un terceiro proxecto é o de Pincheiro Apartamentos Turísticos, da Pobra, promovido por José Barroso Castro. Trátase dun conxunto de apartamentos turísticos, con servizos propios dun hotel e con espazos colectivos, como ximnasio, lavandería, recepción, sala de usos múltiples, taberna mariñeira e terraza con vistas á ría. O cliente participa da transformación dos productos da ría e promóvense rutas de mar e montaña. O investimento foi de 658.438 €, e a axuda de 200.000 €.