Compromiso y PP presentan una moción de censura que hará alcalde bañés a Andrés García

Los responsables del PP de A Baña y de Compromiso A Baña acaban de presentar la moción de censura que hará alcalde al popular Andrés García Cardeso a mediados del próximo mes (diez días hábiles, con pleno a mediodía a su término).

Compromiso A Baña entiende que los “continuos desprezos á oposición do señor José Antonio Pereira”, el alcalde socialista que abandonará el puesto, junto con su “manifesta incapacidade para xestionar” no dejan, a su juicio “outra alternativa que optar por un cambio de goberno”. Compromiso A Baña destaca que “manter á fronte do noso Concello a unha persoa coa actitude autoritaria, déspota e antide mocrática do actual alcalde sería un acto de irresponsabilidade”, y que la incapacidad de negociar del mandatario repercute en el bienestar vecinal.

En los últimos días, los socialistas ponían en conocimiento de la fiscalía una licencia que creen fraudulenta, y que en su día otorgara el popular García Cardeso, mientras que Compromiso (cuya asamblea adoptó la decisión por unanimidad) lleva meses criticando la falta de información, requerimientos de la valedora do pobo y reclamando a Pereira que ceda la alcaldía a alguno de sus compañeros. Prevén que se debata la moción el 14 de diciembre.

Este diario lleva anunciando la posibilidad de una moción de censura desde el comienzo del mandato, para la que se produjeron diversos contactos, hasta ahora sin éxito.