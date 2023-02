Comuneros de O Son montan su carnicería en pleno monte y venderán chorizos de potro

La comunidad de montes de Baroña (O Son) es todo un referente en Galicia en gestión forestal. La entidad no sólo mantiene limpios sus montes (para lo cual utiliza un rebaño de cabras, que complementan las tareas de desbroce y las talas), sino que comercializa la resina de sus pinos y fomenta la polinización con una treintena de colmenas.

Paralelamente, realiza una importante labor educativa y social, implicando a los escolares y a los vecinos en numerosas actividades. Los 184 comuneros, que gestionan 877 hectáreas de monte, están acabando de construir un Centro de Interpretación de Xestión e Usos do Monte, pendiente sólo de la licencia municipal y con el que dentro de unas semanas van a dar otro importante salto: procesar y comercializar diversos productos cárnicos de los potros, cabras, ovejas y vacas que pastan en sus terrenos.

Llevan un año acondicionando la instalación, que forma parte de un complejo en el que habilitarán una granja-escuela. Se llamará Centro de Transformación porque es la denominación administrativa que, tras una compleja tramitación, les autorizará a elaborar y vender carne en fresco, embutidos o hamburguesas. De modo que, en realidad, será una carnicería-charcutería en pleno monte. Ya tienen el visto bueno de Sanidade y esperan abrirlo antes de la Semana Santa.

Su producto estrella será, sin duda, el chorizo de potro. Y es que, tras una experiencia piloto de mercado que llevaron a cabo el año pasado, constataron su éxito cuando comercializaron en Ribeira, Noia y O Son 1.800 kilos, envasados en lotes de 250 gramos, al precio de cinco euros.

En aquel momento encargaron la elaboración y venta a la Carnicería Barreiro, pero ahora los comuneros quieren tomar las riendas de esa actividad. El colectivo da empleo a ocho personas, que hacen desbroces, podas, talas, plantaciones, extracción de resina, tareas ganaderas, etc. La nueva vía de negocio requerirá contratar a seis más.

De momento no piensan en una marca propia para sus productos, pero tampoco se plantean sus actividades con fines lucrativos. “Sólo pretendemos una explotación racional de nuestros recursos acorde con nuestra capacidad, y mantener los montes en buen estado, ponerlos en valor”, señala el presidente de la entidad, Ovidio Queiruga.

De hecho, son muchas las posibilidades de negocio que tendrían a su alcance, como la producción de leche o quesos. Pero no está en sus planes. “Sabemos hasta dónde queremos y podemos llegar. Incluso nos llamaron firmas de productos gourmet de Madrid, pero no nos interesa. No queremos caer en la sobreexplotación”, añade Queiruga.

En el Centro de Transformación (de 250 m2) habrá un espacio para procesar en el futuro otros productos que cultivan los comuneros, como la miel. Sus 30 colmenas están dispersas y no las tienen para vender la miel, sino por su importancia para la polinización de los montes.