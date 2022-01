Consensos sin colores para licitar la limpieza viaria y la ayuda en el hogar

La Corporación de Ames dio luz verde por unanimidad a la adjudicación del expediente de licitación del servicio de limpieza viaria y gestión de puntos limpios, igual que a la modificación del sistema de prórrogas (serán por seis meses) del contrato firmado con Servizos Sociais Ulla Sar para ayuda en el hogar.

Asimismo, hubo total consenso para solicitar un dictamen técnico (más ayudas a distintas administraciones) por el mal estado del paseo fluvial; en la adhesión a la declaración de Valladolid sobre el compromiso de las ciudades por la economía circular; la entrada en la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores o respecto a la ratificación de la decisión para desistir del expediente de licitación de servicio de limpieza integral (instalaciones municipales y centros educativos).

Pero, por contra, sólo apoyaron los miembros del equipo de gobierno y del grupo mixto el reglamento de la política de seguridad de la información del Ayuntamiento de Ames, al tiempo que se rechazaba la propuesta presentada por el PP para que cese el ministro de Consumo, Garzón, por sus declaraciones sobre la ganadería y sector cárnico.

Así, uno de los asuntos con mayor importancia entre los abordados se refería al expediente de licitación del servicio de limpieza viaria y gestión de puntos limpios, que viene del pleno del pasado 30 de junio. El alcalde, y concejal de Obras e Servizos Básicos, Blas García, destacó que se trata “dun dos contratos máis importantes do Concello de Ames. Conseguimos unha oferta económica boa tendo en conta o estudo que había e as melloras incluídas”, reseñando que se presentaron cuatro empresas, proponiéndose la adjudicación a Urbaser, que es la que ya lo está haciendo, por ser la que mejor criterios y puntuación obtuvo en todos los apartados.

Se hará por un importe de 7.388.427 euros y un período de siete años que abarca desde el 15 de julio de 2022 hasta el 14 de julio de 2029. Y el valor del contrato por año ascenderá a1.055.489 euros. En el mismo se recogen importantes mejoras en el servicio, incluyendo la limpieza viaria en todo Bertamiráns, O Milladoiro y las urbanizaciones. Pero también se van a incluir distintas plazas del municipios y aparcamientos de los núcleos urbanos, contratándose seis operarios a mayores con nueva maquinaria y vehículos eléctricos. En cuanto al rural, se extenderá sobre todo por los núcleos con aceras, incluyendo A Ponte Maceira (principal núcleo turístico) o los tramos del Camino.

Asimismo, se va a ampliar el horario de atención del Punto Limpio, de lunes a sábado, de 9.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, mejorándolo con un servicio móvil para recoger residuos domésticos especiales que deben ser objeto de gestión diferenciada, para su reciclaje, valorización o eliminación controlada, priorizándose el rural.

Sobre el también ratificado servicio de ayuda en el hogar, a cargo de Servizos Sociais Ulla Sar SL, la concejal de Benestar Social, Luísa Feijoo, explicó que “o SAF é un servizo con moita demanda e na actualidade están esgotadas as horas dispoñibles por contrato e por prestación. Ademais, existe unha lista de agarda importante e maila Xunta realizou un cambio no sistema de cofinanciamento de dito servizo. Debido a todo isto cremos necesario aprobar unha nova licitación antes de esgotar as prórrogas previstas no contrato co fin de que a nova licitación responda máis axeitadamente ás actuais necesidades en materia de axuda no fogar, máxime tendo en conta que xa están esgotadas as posibles modificacións contractuais”.

Otro punto que puso de acuerdo a todos lo munícipes se refería a la adhesión a la Declaración de Valladolid sobre el compromiso de las ciudades por la economía circular. Se trata así de impulsar un nuevo modelo de crecimiento que considere como objetivos prioritarios la movilidad sostenible, la economía circular, el equilibrio territorial y el diseño de ciudades sostenibles, saludables, seguras, resilientes e inclusivas. En este camino de transformación, las urbes desarrollan un papel decisivo dado que el 80 por ciento de la población vive en las urbes.

Sobre el desestimiento del expediente de licitación de servicio de limpieza integral en las instalaciones municipales y centros educativos del Ayuntamiento de Ames, hay que recordar que es consecuencia de la propuesta de estimación del recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación profesional de empresas de limpeza por no limitarse el número de horas en el uso de la barredora.