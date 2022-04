Convenio pionero para la recogida selectiva de las cápsulas de café

¿Quién no consume o tiene una cafetera monodosis? Pues en el Ayuntamiento de Ames no son una excepción, y sus responsables acaban de firmar el primer convenio en Galicia de colaboración con Arecafé (Alianza para a reciclaxe de cápsulas de café) orientado a recoger de forma separada y selectiva las dosis de cualquiera marca, tanto de aluminio como de plástico.

La justificación es, precisamente, la abundancia de estos recipientes en los hogares por lo que, “preocupado” por el impacto en la naturaleza, desde el ejecutivo municipal han recurrido a la colaboración con ese colectivo para gestionar la recogida.

Arecafé es una alianza que agrupa a un total de 24 compañías del sector cafetero que se unieron para la puesta en marcha de una iniciativa que pretende crear una sistema de recogida y reciclaje global de las cápsulas de café. La iniciativa partió de la Asociación Española de Café para impulsar la retirada de los elementos usados y su posterior reciclaje, con el objetivo de dotarlos de una segunda vida. Igualmente, se llevarán a cabo labores informativas entre los consumidores para mejorar la tasa de reciclaje de estos productos.

Entre las compañías que se sumaron la esta iniciativa se encuentran tostadoras y envasadoras como Produtos Solubles, Busi Cafés, Café Dromedario, Café Rico, Cafento, Cafés Baqué, Cafés Batalla, Cafés BOU, Cafés Guilis, Cafés A Brasileira, Cafés Orus, Coffe Productions, Expressate, Fast Eurocafé, Xeral Coffee Blenders, Global Coffee Industries, Incafhi, Industria Café do Norte, Jacobs Douwe Egberts, Xurado Irmáns, Nestle España, Sevilla do Café, Toscaf y UCC Coffee Spain.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados establece en el apartado 3 de su artículo 21 relativo a la recogida, preparación para la reutilización, reciclado y valorización de residuos que las entidades locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso comerciales a los que es preciso dar una gestión diferenciada para facilitar su reciclaje.

El acuerdo con Areacafé tiene una vigencia de cuatro años, y no acarrea ningún coste para el Ayuntamiento. El resultado es la creación de un circuito sostenible: el aluminio y plástico que se reutilizarán como materia prima para producir otros productos. El concejal de Urbanismo, Víctor Fernández, destaca que “colocaranse catro colectores para a recollida selectiva de cápsulas de café. Trátase de que non se depositen as cápsulas de café nos colectores de lixo orgánico. O Concello de Ames convértese así, no primeiro concello de Galicia en asinar este convenio e dispoñer dun sistema de recollida selectiva das cápsulas de café”. A su vez, el regidor Blas García indica que “este residuo xera un problema no sistema de reciclaxe, por canto non existía un sistema de recollida selectiva. Apostamos por avanzar cara ao Residuo 0, e con este convenio damos un paso máis para acadar unha reciclaxe integral”.

Los vecinos podrán en breve depositar las cápsulas en los puntos fijos de la casa de la cultura del Milladoiro; en la praza do Concello, en Bertamiráns, así como en las urbanizaciones Agro do Muíño y en Aldea Nova.