Convivencia en la nieve para 46 municipios de Área con la Diputación

El área de Deportes de la Diputación de A Coruña organiza, del 14 de enero al 21 de febrero de 2022, viajes a la estación invernal de Valgrande-Pajares (Asturias) para impulsar la práctica del esquí entre los chavales de 12 a 15 años de edad de los distintos municipios. En esta nueva edición, participarán 600 niños de toda la provincia (cien más que en la precedente), que se repartirán en seis turnos de cuatro días de duración cada uno. Y en total, serán 46 los concellos de la comarca los que se sumen a estas convivencias.

Así, del 14 al 17 de enero viajarán jóvenes de Cabana de Bergantiños, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Santa Comba, Tordoia, Vimianzo y Zas. Del 21 al 24 de enero, de Ames, Boiro, Brión, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois. Ya del 28 al 31 de enero, turno para los anotados en Arzúa, A Baña, Boqueixón, Frades, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra y Vedra, mientras que para el quinto turno –en el cuarto y el sexto no consta municipio alguno de Área de Compostela–, que se prolongará del 11 al 14 de febrero del 2022, únicamente figuran adolescentes empadronados en el Ayuntamiento de Melide.

Los viajes tendrán un coste de 85 euros e incluyen transporte, estancia de cuatro días en la estación de Valgrande-Pajares, clases de esquí, monitores, seguros, alquiler de material, remontes mecánicos y todo el gasto que ocasionen las actividades y cursos programados. Tendrá prioridad en la inscripción la chavalada que nunca hubiera participado en la campaña de nieve de la Diputación.

Desde la institución provincial se recomienda a los asistentes que lleven consigo gorro, guantes, gafas de esquí y de sol, anorak térmico, pantalón impermeable o similar, ropa de calle y deportiva, chubasquero, mochila pequeña, útiles de aseo, pijama y crema solar. Los interesados en participar tendrán que presentar en su ayuntamiento la ficha de inscripción debidamente cubierta y firmada por los padres o tutor del solicitante, fotocopia de la tarjeta sanitaria y del carné de identidad y copia del abono de la cuota de inscripción (una vez la plaza esté confirmada).

El plazo para apuntarse ya está abierto y terminará el 14 de diciembre de 2021, y en caso de que se soliciten más plazas de las disponibles, los propios concellos tendrán que sortear las mismas entre los solicitantes. Para más información se puede consultar la página web de la Diputación de A Coruña –www.dacoruna.gal–, llamar al número de teléfono 981 080 644 o bien enviar un correo electrónico (a la dirección gabinete.deportes@dicoruna.gal).