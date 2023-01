Convócanse as axudas para os traballadores autónomos

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, anunciou en Teo, na clausura da terceira edición do programa Mentoring de apoio ao emprego autónomo, que a vindeira semana se convocarán as axudas do Xempre Autónomo e Bono Autónomo, dúas iniciativas que, cun investimento de 20 millóns de euros, poderán beneficiar, segundo as estimacións da Xunta, a unhas 7.000 persoas traballadoras por conta propia.

Xempre Autónomo (12 millóns) son apoios de ata 10.000 euros ás novas altas para impulsar o inicio de actividade, e o Bono (8 millóns) financia con ata 3.000 euros investimentos para a mellora da competitividade dos negocios. Lorenzana explicou que estes dous programas forman parte do orzamento global que a Consellería destinará este ano ao traballo autónomo, case 57 millóns de euros entre os que se inclúen os 30 millóns do Impacto Autónomo ou os 250.000 euros que se destinarán á cuarta edición do Mentoring, que desenvolven a Xunta de Galicia e a Fundación Ronsel.

En palabras da titular de Promoción do Emprego, a iniciativa reeditarase ante os bos resultados acadados na terceira edición: contou con 50 mentores e participaron 219 profesionais en proceso de adaptar ou transformar os seus negocios ás necesidades do mercado, acadando en moitos casos unha mellora da competitividade. Máis do 96 % dos beneficiarios do programa valoraron como “moi útil” a iniciativa; máis do 98 % destacaron como “moi boa” ou “boa” a relación establecida co seu mentor ou mentora; un 20 % das persoas participantes, desde que comezou Mentoring, incrementaron a súa cifra de negocio, e un 10 % fixeron algunha contratación.

“Estase a demostrar que Mentoring Traballo Autónomo consegue mellorar a competitividade dos autónomos, un colectivo prioritario para a Xunta”, dixo Lorenzana.

A metodoloxía mentoring, segundo apuntou, permite que a persoa mentora transfira a súa experiencia e os seus coñecementos aos participantes no programa, establecéndose unha confianza entre ambas partes que se instrumenta mediante un proceso de acompañamento.