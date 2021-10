Cortado o subministro de auga en Muxía ao detectar bacterias

O alcalde de Muxía, Iago Toba, confirmou que o abastecemento de auga quedará restablecido na madrugada do sábado. “A hora exacta non a sabemos, pois dependerá de varios factores, pero todo fai pensar, se o ritmo de traballo segue igual, que entre as 01.00 e as 02.00 horas recuperarase o servizo”.

O mandatario asegura que en situacións difíciles “unha persoa con responsabilidade ten que tomar decisións duras, moi duras, pero tan duras como necesarias”. Di que todas elas foron adoptadas “pensando no ben común, pero sobre todo na saúde dos veciños e veciñas, o único que agora me preocupa”.

O rexedor muxián di que tivo coñecemento do problema o xoves, polo que convocou “unha reunión de urxencia cos traballadores de augas” para facer unha análise do abastecemento. Púxose tamén en contacto coa directora do Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, e coa Consellería de Sanidade “para coordinar todos os pasos”.

Vendo a gravidade da situación, engade, “decidín paralelamente contratar unha empresa especializada para facer análises máis concretas”. As primeiras ofreceron valores normais, pero “pasadas 24 horas recibimos datos que nos facían desconfiar do resultado dos parámetros” e procederon a adoptar as decisións xa referidas.

Toba quere deixar claro que se puxo en marcha “un protocolo consensuado e avalado pola Consellería de Sanidade”.